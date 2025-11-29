Advierten que el Gobierno busca romper sindicatos para avanzar con la reforma laboral

Karina Milei impulsa la unidad libertaria en Mar del Plata
La secretaria general de la Presidencia encabezará un congreso de La Libertad Avanza en el Hotel Provincial, en medio de gestos de distensión interna y negociaciones claves en Buenos Aires.
El diputado nacional Mario Manrique dijo que el plan libertario apunta a “debilitar al movimiento obrero”.Política 29/11/2025Oscar A Canavese
El diputado nacional y dirigente sindical Mario Manrique sostuvo que el verdadero objetivo del Gobierno es “fragmentar a los sindicatos para imponer la flexibilización”, al considerar que la reforma laboral propuesta no apunta a modernizar el empleo sino a reducir el poder de negociación del movimiento obrero.
En declaraciones a Splendid AM 990, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Manrique afirmó que el planteo oficial “se apoya en un relato que no se condice con la realidad”. Recordó que procesos similares implementados durante las crisis de fines de los años ’80, en los ’90 y en 2001 “terminaron destruyendo el aparato productivo”.
“Lo más claro es lo que expresó Sturzenegger: cuando se rompe la relación de fuerza entre el trabajador y el empresario, siempre se impone la voluntad del empresario”, señaló. En esa línea, cuestionó que la reforma no generará nuevos puestos laborales. “Para crear empleo no hay que modificar leyes. Hay que reactivar la economía, fortalecer el consumo y recuperar el mercado interno. Ningún empresario incorpora personal que no necesita, aunque ese trabajador fuera gratis”, remarcó.
El diputado también criticó la orientación del modelo económico. “Este es un esquema financiero y de desindustrialización. Se cierran 30 fábricas por día y ya hay más de 250 mil despedidos registrados desde que asumió Milei. Con esta lógica, no va a haber más trabajo”, evaluó.
Manrique cuestionó además los argumentos que, según él, utiliza el Gobierno para avanzar con los cambios. “Al empresariado se le perdonaron deudas para que blanqueen trabajadores y no blanquearon a nadie”, afirmó. Y añadió: “Si le pregunto a cualquier funcionario qué motor va a encender esta reforma para que los empresarios tomen personal, no lo pueden contestar porque no es cierto”.
El dirigente apuntó contra lo que definió como la “casta empresaria”, señalando que participa de instancias de diálogo como el Consejo del Salario pero “luego reclama por las consecuencias de la apertura indiscriminada”. “La UIA, CAME, las cámaras pymes proponen aumentos mínimos y después se quejan de las importaciones. Hasta Mercado Libre pide regulaciones ahora. Roca protesta por la ropa importada. Batimos el parche en un lado y ponemos los huevos en otro”, ironizó.
Industria automotriz: caída fuerte del empleo
Consultado por la situación del sector automotriz, Manrique describió un escenario delicado. Indicó que este año se perdieron entre 3.500 y 4.000 empleos, con plantas que operan al 45 o 50% de su capacidad.
“Estamos en transición hasta septiembre u octubre del año que viene. Recién en 2027 volveremos a una producción normal. Y casi todos los demás rubros caen 1% por mes”, advirtió.
También expresó preocupación por el clima social. “Pasamos de la idea de que nadie se salva solo a un ‘sálvese quien pueda’ similar al 2001. Hay angustia, endeudamiento, aumentos de tarifas y quita de subsidios. Muchos convalidaron este rumbo votando en octubre, pero también se equivocó quien no votó. No votar es refrendar al que gobierna”, reflexionó.
El rol de la CGT
Manrique insistió en que la central obrera debe asumir una postura más firme. “La CGT debería dejar de ir al Consejo de Mayo. Ya participó, ya fijó posición. Si el Gobierno insiste, hay que retirarse y poner límites”, sostuvo.
Adelantó además que su espacio presentará una propuesta alternativa de “modernización laboral”, que ingresará como dictamen de minoría. Sin embargo, remarcó que ninguna iniciativa será suficiente sin participación activa: “Cuando el Gobierno no escucha o escuchar da lo mismo, lo que queda es la calle. Política y movilización tienen que conjugarse con inteligencia para frenar reformas que van a romper el tejido social”.
