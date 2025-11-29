ANDIS: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete

Camilo Cordero Fabbri, quien se desempeñaba como coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias en la Oficina Anticorrupción (OA), presentó su renuncia tras conocerse que ejercía la defensa legal de Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cordero Fabbri representaba a Calvete en un expediente en el que el juez lo condenó a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena. Paralelamente, el letrado seguía ocupando un rol técnico dentro del organismo encargado de recibir y canalizar denuncias vinculadas a la transparencia y la persecución de delitos contra la administración pública.

El caso ANDIS es investigado por el fiscal federal Franco Picardi, quien acusa a Calvete, al ex director del organismo Diego Spagnuolo y a otros 14 ex funcionarios de integrar una estructura que direccionaba compras dentro del programa de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Se trata de insumos y tratamientos que implican costos elevados o procesos prolongados, entre ellos cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos destinados a enfermedades poco frecuentes.

La causa sigue avanzando en los tribunales federales, mientras se revisan responsabilidades administrativas y penales dentro de la estructura estatal.