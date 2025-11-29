ANDIS: renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete

Menem será reelecto y el oficialismo busca convertirse en primera minoría
En una semana clave para el Gobierno, Diputados renovará 127 bancas y definirá el nuevo equilibrio político. La Libertad Avanza aspira a quedar a un paso del quórum propio.
Se trata de Camilo Cordero Fabbri, ex coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias.País29/11/2025Oscar A Canavese
Camilo Cordero Fabbri, quien se desempeñaba como coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias en la Oficina Anticorrupción (OA), presentó su renuncia tras conocerse que ejercía la defensa legal de Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Cordero Fabbri representaba a Calvete en un expediente en el que el juez lo condenó a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena. Paralelamente, el letrado seguía ocupando un rol técnico dentro del organismo encargado de recibir y canalizar denuncias vinculadas a la transparencia y la persecución de delitos contra la administración pública.
El caso ANDIS es investigado por el fiscal federal Franco Picardi, quien acusa a Calvete, al ex director del organismo Diego Spagnuolo y a otros 14 ex funcionarios de integrar una estructura que direccionaba compras dentro del programa de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Se trata de insumos y tratamientos que implican costos elevados o procesos prolongados, entre ellos cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos destinados a enfermedades poco frecuentes.
La causa sigue avanzando en los tribunales federales, mientras se revisan responsabilidades administrativas y penales dentro de la estructura estatal.
El Gobierno eliminará la segmentación por niveles N1, N2 y N3 y las categorías actuales serán reemplazadas por un sistema único con dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Habrá aumentos en luz, gas y garrafas.
El ministro del Interior se reunirá este viernes con el gobernador de Jujuy en Casa Rosada, en el marco de las gestiones para obtener apoyos al Presupuesto 2026.
La diputada sostuvo que “la etapa de pintarse de violeta se va agotando” y pidió una reforma política que evite elecciones cada dos años. También planteó que el PRO debe ser alternativa tanto al kirchnerismo como al mileísmo.
El ex director de Cultura y Educación bonaerense confirmó que su renuncia fue por motivos personales y afirmó que mantiene una relación de agradecimiento con Axel Kicillof.
La ex presidenta envió un audio al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y criticó la gestión de Javier Milei. Reclamó que la libertad también implica acceder a trabajo y condiciones dignas.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El equipo de Luis Zubeldía aplastó a San Pablo en el Maracaná y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 con una actuación dominante ante el conjunto de Hernán Crespo.
La Municipalidad cerró el ciclo 2025 de los Talleres Deportivos con una jornada abierta en el Prado Español. Más de 300 vecinos participaron de las exhibiciones y actividades.