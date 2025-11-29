Karina Milei impulsa la unidad libertaria en Mar del Plata

Advierten que el Gobierno busca romper sindicatos para avanzar con la reforma laboral
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central dentro de La Libertad Avanza (LLA), llegará este domingo a Mar del Plata para presidir el Congreso libertario de la provincia de Buenos Aires. El encuentro se desarrollará en el Hotel Provincial y buscará reunir a más de mil referentes partidarios de distintos puntos del territorio bonaerense.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Milei estará acompañada por Sebastián Pareja, su principal armador en Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la conducción política, ordenar la dinámica interna y abordar la coyuntura provincial. El evento incluirá la participación de dirigentes locales que trabajan en la organización del congreso y contará con paneles temáticos, entre ellos uno encabezado por el diputado electo Alejandro Carrancio, anfitrión del encuentro.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien integró las listas bonaerenses de LLA en las últimas elecciones, no participará de la jornada por tratarse de una actividad exclusivamente partidaria.
La cita ocurre en un contexto de distensión entre los dos principales sectores del espacio libertario en Buenos Aires: el que responde a Sebastián Pareja y Las Fuerzas del Cielo, alineadas con el asesor presidencial Santiago Caputo. Ambos grupos muestran disposición a avanzar hacia una estructura unificada para fortalecer la disputa política con el gobernador Axel Kicillof.
En las próximas horas se espera un diálogo clave entre Pareja y Agustín Romo, jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, para definir la distribución de cargos en la nueva composición parlamentaria. Los puntos más sensibles son la vicepresidencia de la Legislatura y la jefatura del bloque.
“Hace falta reordenar la situación y seguir alineados. No vamos a buscar venganza ni dejar a nadie afuera”, señalaron desde el entorno del armador bonaerense, que ya trabaja en el esquema legislativo que se pondrá en marcha y en el rol que ocuparán los referentes de Las Fuerzas del Cielo.
