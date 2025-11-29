Menem será reelecto y el oficialismo busca convertirse en primera minoría

El nuevo mapa de poder en Diputados

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión decisiva este miércoles, donde se ratificará la reelección de Martín Menem como presidente del cuerpo y asumirán los legisladores electos el pasado 26 de octubre. En total, serán 127 juramentos distribuidos por distrito, en una jornada que también definirá cómo quedará conformado el tablero legislativo de los próximos dos años.

La votación de autoridades incluirá tanto a los diputados que ingresan como a aquellos que continúan en funciones hasta 2027. Menem cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal; mientras que se prevé el rechazo del Frente de Izquierda y una abstención de Unión por la Patria (UxP).

Oficialismo más cerca del quórum propio

A partir de diciembre, el escenario se muestra más favorable para el oficialismo. Entre propios y aliados, LLA alcanzaría unas 116 bancas, quedando a solo 13 del quórum. Hoy, UxP mantiene 97 miembros y LLA 94, pero la posible fractura del bloque justicialista —con eventuales salidas de legisladores de Catamarca y San Luis— podría transformar al oficialismo en la primera minoría de la Cámara.

Ese movimiento impactaría directamente en el reparto de comisiones, un punto que podría obligar a revisar el sistema aplicado en 2023, cuando se eligieron autoridades con el método D’Hont por bloques y no por interbloques.

Petri, el nombre que suena para la vicepresidencia primera

Si LLA logra consolidarse como primera minoría, también se quedará con la vicepresidencia primera de Diputados. El ministro de Defensa y diputado electo Luis Petri aparece como la principal opción para ese rol. Por el lado del peronismo, una posibilidad es que Cecilia Moreau continúe representando a UxP en la conducción.

En tanto, persisten negociaciones sobre la vicepresidencia tercera, hoy en manos del PRO. Provincias Unidas y otros espacios dialoguistas buscan posicionarse como tercera fuerza para reclamar ese lugar.

Cómo será la jura del miércoles

La sesión preparatoria comenzará a las 13. Los diputados prestarán juramento por distrito y podrán elegir la fórmula según sus convicciones, un rasgo característico de la Cámara baja. También se esperan discursos breves con referencias políticas, provinciales o vinculadas a derechos humanos.

Entre los 127 ingresantes habrá 54 de LLA, 7 del PRO, tres radicales, 45 peronistas, 4 del Frente de Izquierda, 8 de Provincias Unidas, 2 de Innovación Federal, 2 de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de La Nequinidad.

Por LLA asumirán nombres como Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja y Sergio “Tronco” Figliuolo. El PRO sumará, entre otros, a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri. En UxP ingresarán Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Grabois, Teresa García, Guillermo Michel, Lucía Cámpora y Emir Félix.

Legisladores reelectos

Entre quienes renovaron sus mandatos figuran:

LLA: Sabrina Ajchemet, Nicolás Emma y Laura Rodríguez Machado.

UCR: Pamela Verasay.

PRO: Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba y Florencia De Sensi.

UxP: Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Agustina Propato, Itai Hagman, Varinia Marín y Gabriela Pedreli.

En Tucumán, Gladys Medina obtuvo la reelección pero no jurará, ya que presentó su renuncia. En su lugar asumirá Elia Fernández, mientras Medina conservará su banca actual hasta 2027.