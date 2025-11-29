Razzini se suma a Milei y reacomoda el mapa político en Santa Fe

Tal como se anticipaba desde hace meses, Verónica Razzini formalizó su ingreso al bloque de La Libertad Avanza y abrió un nuevo capítulo en la interna santafesina. La diputada nacional, conocida por su perfil empresarial y su rol en el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), selló su salida del PRO y se sumó al oficialismo libertario con el respaldo de Patricia Bullrich, Martín Menem y Romina Diez.

El pase se concretó este viernes y ya impacta en el Congreso. Con la incorporación de Razzini, La Libertad Avanza alcanza 92 bancas y se acerca a Unión por la Patria, que se sostiene como primera minoría con 98 diputados. En un escenario legislativo cada vez más fragmentado, cada movimiento altera el equilibrio de fuerzas.

El vínculo político entre Razzini y Bullrich venía creciendo desde comienzos de año. La ruptura con el PRO santafesino, junto a Gabriel Chumpitaz, fue el primer paso; la conformación del bloque Futuro y Libertad, el segundo. Su alineamiento con la exministra de Seguridad terminó de marcar el rumbo hacia el mileísmo.

En Santa Fe, la decisión generó un inmediato reacomodamiento. El PRO atraviesa tensiones internas y la conducción provincial —encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia— intenta reordenar un espacio golpeado por fugas y disputas. A eso se suman los debates abiertos en Provincias Unidas, el socialismo y otras fuerzas que integran la representación santafesina.

En los pasillos del Congreso ya se especula con más movimientos. El oficialismo observa con atención a los legisladores santafesinos del PRO que mantienen mandato, mientras cerca de Bullrich aseguran que “la puerta no está cerrada”. El rol de Romina Diez, referente libertaria en la provincia, vuelve a cobrar protagonismo.

Razzini, que proviene del sector privado y dirige una empresa familiar del rubro construcción, justificó su decisión con un mensaje dirigido a su electorado: “Vine a la política para devolverle previsibilidad a las pymes. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con ese sueño”.

El pase también dejó expuestas fracturas previas. Chumpitaz, quien intentó acercarse a los libertarios sin éxito, quedó sin banca y con su futuro político en redefinición. Núñez y Bongiovanni evalúan alternativas entre el PRO, Provincias Unidas o acuerdos particulares de cara al próximo período legislativo.

Con la renovación parlamentaria a la vuelta de la esquina, el escenario santafesino se recalienta. Todo indica que el movimiento de Razzini no será el último y que el oficialismo continuará incorporando perfiles empresariales y dirigentes con agenda productiva. La disputa por la representación provincial en el Congreso recién empieza.