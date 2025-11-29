Razzini se suma a Milei y reacomoda el mapa político en Santa Fe

Santa Fe abrió el debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios
La primera audiencia pública reunió a intendentes, legisladores, académicos y organizaciones. La discusión definirá el modelo de gestión local para las próximas décadas.
La diputada rosarina dejó el PRO y se incorporó al bloque libertario. Su pase modifica el equilibrio en Diputados y anticipa nuevos movimientos dentro de la representación santafesina.Política Sta Fe29/11/2025Oscar A Canavese
Tal como se anticipaba desde hace meses, Verónica Razzini formalizó su ingreso al bloque de La Libertad Avanza y abrió un nuevo capítulo en la interna santafesina. La diputada nacional, conocida por su perfil empresarial y su rol en el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), selló su salida del PRO y se sumó al oficialismo libertario con el respaldo de Patricia Bullrich, Martín Menem y Romina Diez.
El pase se concretó este viernes y ya impacta en el Congreso. Con la incorporación de Razzini, La Libertad Avanza alcanza 92 bancas y se acerca a Unión por la Patria, que se sostiene como primera minoría con 98 diputados. En un escenario legislativo cada vez más fragmentado, cada movimiento altera el equilibrio de fuerzas.
El vínculo político entre Razzini y Bullrich venía creciendo desde comienzos de año. La ruptura con el PRO santafesino, junto a Gabriel Chumpitaz, fue el primer paso; la conformación del bloque Futuro y Libertad, el segundo. Su alineamiento con la exministra de Seguridad terminó de marcar el rumbo hacia el mileísmo.
En Santa Fe, la decisión generó un inmediato reacomodamiento. El PRO atraviesa tensiones internas y la conducción provincial —encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia— intenta reordenar un espacio golpeado por fugas y disputas. A eso se suman los debates abiertos en Provincias Unidas, el socialismo y otras fuerzas que integran la representación santafesina.
En los pasillos del Congreso ya se especula con más movimientos. El oficialismo observa con atención a los legisladores santafesinos del PRO que mantienen mandato, mientras cerca de Bullrich aseguran que “la puerta no está cerrada”. El rol de Romina Diez, referente libertaria en la provincia, vuelve a cobrar protagonismo.
Razzini, que proviene del sector privado y dirige una empresa familiar del rubro construcción, justificó su decisión con un mensaje dirigido a su electorado: “Vine a la política para devolverle previsibilidad a las pymes. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con ese sueño”.
El pase también dejó expuestas fracturas previas. Chumpitaz, quien intentó acercarse a los libertarios sin éxito, quedó sin banca y con su futuro político en redefinición. Núñez y Bongiovanni evalúan alternativas entre el PRO, Provincias Unidas o acuerdos particulares de cara al próximo período legislativo.
Con la renovación parlamentaria a la vuelta de la esquina, el escenario santafesino se recalienta. Todo indica que el movimiento de Razzini no será el último y que el oficialismo continuará incorporando perfiles empresariales y dirigentes con agenda productiva. La disputa por la representación provincial en el Congreso recién empieza.
La primera audiencia pública reunió a intendentes, legisladores, académicos y organizaciones. La discusión definirá el modelo de gestión local para las próximas décadas.
A pocos días de la asunción en el Congreso, el espacio federal muestra su primera gran ruptura: Scaglia negocia un bloque para los gobernadores y el socialismo santafesino prepara uno propio. La unidad electoral no logró traducirse en cohesión parlamentaria.
El PJ y sus aliados enfrentan semanas decisivas para ordenar la oposición en Rosario. La definición del interbloque, el rol de Ciudad Futura y la presidencia del Concejo marcarán el rumbo hacia 2027.
El gobernador Pullaro busca reemplazar a los ministros mayores de 75 años y advierte que avanzará por decreto si no presentan la renuncia. La salida de Eduardo Bordas marca un cambio profundo en la estructura interna del Poder Judicial.
El gobernador habilitó trabajos del Programa de Obras Urbanas en Ángel Gallardo y confirmó nuevas intervenciones para mejorar la conectividad y la infraestructura del sector.
En la Fiesta de la Confraternidad en Ceres, el gobernador reclamó a la Nación que cumpla con los compromisos asumidos con la provincia y advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El equipo de Luis Zubeldía aplastó a San Pablo en el Maracaná y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 con una actuación dominante ante el conjunto de Hernán Crespo.
La Municipalidad cerró el ciclo 2025 de los Talleres Deportivos con una jornada abierta en el Prado Español. Más de 300 vecinos participaron de las exhibiciones y actividades.