El debate económico abrió un nuevo frente de discusión en Santa Fe. Mientras el Gobierno nacional sostiene que avanza en una baja de impuestos y en un recorte profundo del Estado, distintos sectores cuestionan que, a nivel provincial, el ajuste no se aplica sobre la estructura estatal sino sobre los contribuyentes.

En este escenario, las críticas se centraron en los recientes incrementos del impuesto inmobiliario y la patente. Según expresaron referentes políticos y dirigentes sociales, estas decisiones contrastan con el mensaje de acompañamiento al rumbo económico nacional que enarbola la administración provincial.

Por otro lado, advierten que las subas no llegan acompañadas por mejoras visibles en la gestión ni por un plan integral que ordene las cuentas públicas sin trasladar la carga a los ciudadanos. “Se habla de cambio, pero sólo se ve un cambio de bolsillo: del de la gente al del Estado”, señalaron voceros consultados.

Además, dirigentes opositores remarcaron que cada aumento impositivo funciona como una señal clara: el Estado provincial evita ajustar su estructura y opta por reforzar la recaudación a través de los vecinos, en un contexto donde la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo una preocupación central.

El debate promete instalarse con fuerza en la agenda política santafesina y podría repercutir en la discusión más amplia sobre el rol del Estado y el rumbo económico en la región.