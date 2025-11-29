Nuevo esquema de subsidios energéticos comenzará a regir en enero

El Gobierno nacional implementará desde enero un nuevo régimen de subsidios para las tarifas de luz, gas natural, gas por redes y garrafas, con el objetivo de unificar los criterios de asistencia. El esquema reemplazará la segmentación vigente por niveles N1, N2 y N3, así como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, que dejarán de funcionar como programas separados.

Con el cambio, solo existirán dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. La definición se hará a partir de los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica del grupo familiar. Según lo dispuesto, podrán acceder los hogares que registren ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes actualmente a $3.641.397.

Los usuarios ya inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) no deberán realizar un nuevo trámite, aunque tendrán la posibilidad de actualizar la información mediante declaración jurada. Desde la Oficina Municipal del Consumidor, su titular Solange Bobbett señaló que quienes se hayan registrado como N1 y necesiten una recategorización, sí deberán iniciar nuevamente el procedimiento a través del sitio oficial.

El nuevo régimen incorporará a los 3.364.065 beneficiarios del Programa Hogar, que quedarán bajo las mismas reglas establecidas para el resto de los usuarios. Además, quienes utilicen gas propano por redes o garrafas de GLP de 10 kilos podrán sumarse desde enero mediante la web correspondiente.

En el caso de la electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación del 50% durante todo el año, aplicada a un bloque de consumo de 300 kWh mensuales en los períodos de alta demanda y de 150 kWh en los meses templados. Para el gas por redes, el descuento del 50% se concentrará entre abril y septiembre, mientras que en los meses de menor consumo no habrá subsidio.

De manera excepcional, solo durante 2026 se agregará una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios. En electricidad ese mes la asistencia llegará al 75%, mientras que en gas —que no tiene subsidio base en verano— la bonificación será del 25%. Este refuerzo irá reduciéndose de forma progresiva hasta desaparecer en diciembre del mismo año.

Desde el Ministerio de Economía informaron que la revisión del sistema permitió detectar irregularidades significativas: 2.590.000 usuarios recibían subsidios sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas y más de 15.000 hogares ubicados en countries o clubes de campo.

Por otra parte, el Gobierno confirmó un incremento en el recargo aplicado al consumo de gas natural. A través de la Resolución 1909/2025, el ministro Luis Caputo estableció un ajuste del 7,5% sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que será trasladado a las próximas facturas. La medida busca reforzar los recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

El recargo se aplicará por cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema y deberá ser trasladado de forma exacta por las comercializadoras, tanto para ventas como para autoconsumo, con el fin de evitar distorsiones en la cadena. Según la cartera económica, la uniformidad del recargo procura garantizar la continuidad del fondo, cuya principal fuente de ingresos proviene de ese concepto.