Senado: juraron 23 nuevos legisladores en una sesión breve

Los senadores electos para el período 2025-2031 prestaron juramento este viernes en el Senado de la Nación, durante una sesión especial encabezada por la vicepresidenta y presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. El encuentro comenzó pasadas las 11 y se extendió cerca de 50 minutos, con un recinto colmado y presencias destacadas del Poder Ejecutivo.



Entre las figuras presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, además de varios gobernadores que acompañaron a sus representantes provinciales.

De los 24 legisladores electos el pasado 26 de octubre, juraron 23. La excepción fue la senadora por la minoría de Río Negro, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), cuyo diploma no obtuvo el respaldo necesario para ser refrendado en el recinto. La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por la cordobesa Alejandra Vigo— rechazó su acreditación y el oficialismo decidió que el caso regrese a comisión para una nueva revisión.

Según trascendió desde fuentes legislativas, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, no tenía certezas sobre reunir los votos para asegurar la asunción de Villaverde, motivo por el cual se optó por postergar el tratamiento.

Durante el inicio de la sesión, Villarruel también consiguió la aprobación de la designación del nuevo secretario Administrativo del Senado, Alejandro Fitzgerald, un funcionario con trayectoria en la Cámara alta y aceptado por las distintas bancadas.