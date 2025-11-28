Senado: juraron 23 nuevos legisladores en una sesión breve

Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2026 con apoyo libertario
El proyecto de Jorge Macri obtuvo 38 votos a favor y 21 en contra. Seguridad, Salud y Educación concentrarán más del 60% de los recursos previstos para el próximo año.
Victoria Villarruel encabezó la ceremonia con presencias del Gobierno nacional. La libertaria Lorena Villaverde no pudo asumir y su caso volvió a comisión.Política 28/11/2025SOFIA ZANOTTI
Los senadores electos para el período 2025-2031 prestaron juramento este viernes en el Senado de la Nación, durante una sesión especial encabezada por la vicepresidenta y presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. El encuentro comenzó pasadas las 11 y se extendió cerca de 50 minutos, con un recinto colmado y presencias destacadas del Poder Ejecutivo.
Entre las figuras presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, además de varios gobernadores que acompañaron a sus representantes provinciales.
De los 24 legisladores electos el pasado 26 de octubre, juraron 23. La excepción fue la senadora por la minoría de Río Negro, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), cuyo diploma no obtuvo el respaldo necesario para ser refrendado en el recinto. La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por la cordobesa Alejandra Vigo— rechazó su acreditación y el oficialismo decidió que el caso regrese a comisión para una nueva revisión.
Según trascendió desde fuentes legislativas, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, no tenía certezas sobre reunir los votos para asegurar la asunción de Villaverde, motivo por el cual se optó por postergar el tratamiento.
Durante el inicio de la sesión, Villarruel también consiguió la aprobación de la designación del nuevo secretario Administrativo del Senado, Alejandro Fitzgerald, un funcionario con trayectoria en la Cámara alta y aceptado por las distintas bancadas.
El proyecto de Jorge Macri obtuvo 38 votos a favor y 21 en contra. Seguridad, Salud y Educación concentrarán más del 60% de los recursos previstos para el próximo año.
La Casa Rosada envió nuevas señales de distanciamiento hacia Claudio “Chiqui” Tapia y reforzó su respaldo a Juan Sebastián Verón en medio de la escalada por la sanción al presidente de Estudiantes.
El presidente Javier Milei no asistirá al sorteo del Mundial del 5 de diciembre en Washington. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante un comunicado oficial.
El presidente argentino analiza asistir a la ceremonia del 20 de diciembre en Brasilia, donde Lula da Silva busca reunir a todos los mandatarios del bloque para cerrar un tratado comercial negociado durante más de dos décadas.
El jefe de Gabinete inicia hoy la nueva dinámica de trabajo de la gestión Milei, en una reunión que incluirá la presentación de Alejandra Monteoliva y Carlos Presti ante todo el equipo de Gobierno.
El Gobierno acelera las conversaciones con las provincias mientras define el Presupuesto 2026 y las reformas clave que buscará aprobar en el Congreso.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.