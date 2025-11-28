Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2026 con apoyo libertario

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026 impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras una sesión marcada por negociaciones que lograron sumar el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza. El resultado final fue de 38 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones.

El proyecto establece que el 62% de los recursos se destinará a áreas esenciales como Seguridad, Salud y Educación. Además, contempla alivios fiscales: una reducción en Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales y exenciones en el Impuesto de Sellos.



El presupuesto total asciende a $17,34 billones e incluye inversiones en Promoción Social y otros sectores estratégicos de la administración porteña. “Logramos un presupuesto que encuentra equilibrio entre orden, seguridad, políticas de cuidado e infraestructura, respetando el equilibrio fiscal y bajando la presión impositiva”, señaló Jorge Macri, quien agradeció el acompañamiento de los distintos bloques.

Entre las obras previstas para el próximo año, la principal será el inicio de la Línea F de subte, que unirá Barracas con Plaza Italia a través de 12 estaciones. El plan prevé una inversión de $285.164 millones para las primeras etapas, estimadas en cinco años, y un costo total cercano a los 1.500 millones de dólares. Se proyecta que la utilicen alrededor de 300 mil pasajeros por día.