Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2026 con apoyo libertario

Senado: juraron 23 nuevos legisladores en una sesión breve
Victoria Villarruel encabezó la ceremonia con presencias del Gobierno nacional. La libertaria Lorena Villaverde no pudo asumir y su caso volvió a comisión.
El proyecto de Jorge Macri obtuvo 38 votos a favor y 21 en contra. Seguridad, Salud y Educación concentrarán más del 60% de los recursos previstos para el próximo año.Política 28/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026 impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras una sesión marcada por negociaciones que lograron sumar el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza. El resultado final fue de 38 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones.
El proyecto establece que el 62% de los recursos se destinará a áreas esenciales como Seguridad, Salud y Educación. Además, contempla alivios fiscales: una reducción en Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales y exenciones en el Impuesto de Sellos.
El presupuesto total asciende a $17,34 billones e incluye inversiones en Promoción Social y otros sectores estratégicos de la administración porteña. “Logramos un presupuesto que encuentra equilibrio entre orden, seguridad, políticas de cuidado e infraestructura, respetando el equilibrio fiscal y bajando la presión impositiva”, señaló Jorge Macri, quien agradeció el acompañamiento de los distintos bloques.
Entre las obras previstas para el próximo año, la principal será el inicio de la Línea F de subte, que unirá Barracas con Plaza Italia a través de 12 estaciones. El plan prevé una inversión de $285.164 millones para las primeras etapas, estimadas en cinco años, y un costo total cercano a los 1.500 millones de dólares. Se proyecta que la utilicen alrededor de 300 mil pasajeros por día.
La Casa Rosada envió nuevas señales de distanciamiento hacia Claudio “Chiqui” Tapia y reforzó su respaldo a Juan Sebastián Verón en medio de la escalada por la sanción al presidente de Estudiantes.
El presidente Javier Milei no asistirá al sorteo del Mundial del 5 de diciembre en Washington. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante un comunicado oficial.
El presidente argentino analiza asistir a la ceremonia del 20 de diciembre en Brasilia, donde Lula da Silva busca reunir a todos los mandatarios del bloque para cerrar un tratado comercial negociado durante más de dos décadas.
El jefe de Gabinete inicia hoy la nueva dinámica de trabajo de la gestión Milei, en una reunión que incluirá la presentación de Alejandra Monteoliva y Carlos Presti ante todo el equipo de Gobierno.
El Gobierno acelera las conversaciones con las provincias mientras define el Presupuesto 2026 y las reformas clave que buscará aprobar en el Congreso.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.