Verón cuestionó a la AFA tras la sanción y denunció “amenazas graves”

Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El presidente de Estudiantes habló por primera vez tras el castigo por el pasillo de espaldas y aseguró que hubo presiones indebidas hacia la institución y hacia su persona.Deportes28/11/2025GASTON PAROLA
Juan Sebastián Verón rompió el silencio luego de la sanción que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aplicó a Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas realizado a Rosario Central. El presidente del Pincha afirmó que el club recibió “amenazas graves” durante la última semana y apuntó contra algunos dirigentes del fútbol argentino.
La situación tomó mayor dimensión después del comunicado que Estudiantes publicó tras la consagración de Central, reconocimiento que surgió de una reunión de Comité Ejecutivo en la que, según explicó Verón, “no estaba previsto tratar ese tema”. El exmediocampista sostuvo que el procedimiento fue irregular y que el club decidió expresarse “en un contexto anormal”.
En declaraciones al programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con Vos, la Brujita fue contundente: “Sobre mi persona lo tomo como una chicana, pero sí es grave la amenaza a una institución. La bajeza de advertir que el año que viene la va a pasar mal nos llama la atención y nos obliga a estar atentos”.
Verón también defendió la decisión del pasillo de espaldas: “Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo”. Tanto él como varios jugadores fueron sancionados por la AFA luego del gesto.
Respecto de la estrella otorgada a Rosario Central, señaló que el torneo “no estaba en juego” y que el reconocimiento se aplicó en condiciones poco claras: “Central jugó con la mitad de los equipos. No se informó nunca que estaba en disputa un título. Esto no es contra Central, es contra la forma en la que se manejó el tema”.
Además, el presidente albirrojo remarcó que no tiene aspiraciones políticas dentro de la AFA y que su única prioridad es Estudiantes: “Quiero un fútbol mejor, con clubes fuertes y prolijos, pero no quiero ser presidente de AFA”.
Por último, afirmó que siente el respaldo de la Comisión Directiva y del ambiente futbolístico, y pidió reflexión a los dirigentes del organismo: “Si uno escucha las manifestaciones de estos días, es momento de revisar qué se está haciendo bien y qué mal”.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
El delantero francés anotó los cuatro goles del 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y protagonizó un cruce en conferencia al rechazar una pregunta sobre la “Mbappé dependencia”.
El arquero del Barcelona confesó que aún sufre las secuelas de la doble fractura de brazos que sufrió en 2008 y que, pese al dolor constante, continúa atajando en la élite.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.