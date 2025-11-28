Verón cuestionó a la AFA tras la sanción y denunció “amenazas graves”

Juan Sebastián Verón rompió el silencio luego de la sanción que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aplicó a Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas realizado a Rosario Central. El presidente del Pincha afirmó que el club recibió “amenazas graves” durante la última semana y apuntó contra algunos dirigentes del fútbol argentino.

La situación tomó mayor dimensión después del comunicado que Estudiantes publicó tras la consagración de Central, reconocimiento que surgió de una reunión de Comité Ejecutivo en la que, según explicó Verón, “no estaba previsto tratar ese tema”. El exmediocampista sostuvo que el procedimiento fue irregular y que el club decidió expresarse “en un contexto anormal”.

En declaraciones al programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con Vos, la Brujita fue contundente: “Sobre mi persona lo tomo como una chicana, pero sí es grave la amenaza a una institución. La bajeza de advertir que el año que viene la va a pasar mal nos llama la atención y nos obliga a estar atentos”.

Verón también defendió la decisión del pasillo de espaldas: “Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo”. Tanto él como varios jugadores fueron sancionados por la AFA luego del gesto.

Respecto de la estrella otorgada a Rosario Central, señaló que el torneo “no estaba en juego” y que el reconocimiento se aplicó en condiciones poco claras: “Central jugó con la mitad de los equipos. No se informó nunca que estaba en disputa un título. Esto no es contra Central, es contra la forma en la que se manejó el tema”.

Además, el presidente albirrojo remarcó que no tiene aspiraciones políticas dentro de la AFA y que su única prioridad es Estudiantes: “Quiero un fútbol mejor, con clubes fuertes y prolijos, pero no quiero ser presidente de AFA”.

Por último, afirmó que siente el respaldo de la Comisión Directiva y del ambiente futbolístico, y pidió reflexión a los dirigentes del organismo: “Si uno escucha las manifestaciones de estos días, es momento de revisar qué se está haciendo bien y qué mal”.