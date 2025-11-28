Detuvieron al acusado de asaltar y golpear a un taxista en Venado Tuerto

Un hombre de 28 años fue detenido este viernes en Venado Tuerto, acusado de asaltar y agredir a un taxista durante la madrugada. El operativo se concretó en una vivienda de calle Gobernador Caeza, luego de un rápido trabajo policial que permitió identificarlo y ubicarlo pocas horas después del hecho.

La investigación comenzó cuando un taxista denunció que, tras tomar un pasajero en la Terminal de Ómnibus, fue obligado a dirigirse a una zona rural. Allí, el individuo lo amenazó con un elemento punzante y le robó 40.000 pesos, un teléfono celular Samsung azul y la llave de ignición de su Fiat Siena, que luego apareció abandonado. La víctima recibió asistencia médica y sufrió lesiones leves.

A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia y del recorrido aportado por el propio taxista, personal de la Comisaría Segunda y la PDI logró identificar al sospechoso. Con esa información, la Fiscalía ordenó su inmediata detención.

Durante la madrugada, el Comando Radioeléctrico acudió a un domicilio de calle Gobernador Caeza por un conflicto familiar. Con autorización de la propietaria, los agentes ingresaron y encontraron al sospechoso escondido en el interior. Fue detenido en el momento y se secuestró una remera blanca con el número “99”, coincidente con la observada en los registros fílmicos del asalto.

La Fiscalía de turno dispuso que el detenido sea notificado de la causa por Robo Calificado por el uso de arma blanca.