Detuvieron al acusado de asaltar y golpear a un taxista en Venado Tuerto

Allanamientos y un detenido por microtráfico en Venado Tuerto
La PDI realizó cinco operativos simultáneos y secuestró droga, dinero y elementos de fraccionamiento. Un hombre fue detenido y otro imputado en una causa vinculada.
Un hombre de 28 años fue arrestado en una vivienda de calle Gobernador Caeza, tras ser identificado como el autor de un violento asalto a un taxista ocurrido durante la madrugada del viernes.Policiales 28/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un hombre de 28 años fue detenido este viernes en Venado Tuerto, acusado de asaltar y agredir a un taxista durante la madrugada. El operativo se concretó en una vivienda de calle Gobernador Caeza, luego de un rápido trabajo policial que permitió identificarlo y ubicarlo pocas horas después del hecho.
La investigación comenzó cuando un taxista denunció que, tras tomar un pasajero en la Terminal de Ómnibus, fue obligado a dirigirse a una zona rural. Allí, el individuo lo amenazó con un elemento punzante y le robó 40.000 pesos, un teléfono celular Samsung azul y la llave de ignición de su Fiat Siena, que luego apareció abandonado. La víctima recibió asistencia médica y sufrió lesiones leves.
A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia y del recorrido aportado por el propio taxista, personal de la Comisaría Segunda y la PDI logró identificar al sospechoso. Con esa información, la Fiscalía ordenó su inmediata detención.
Durante la madrugada, el Comando Radioeléctrico acudió a un domicilio de calle Gobernador Caeza por un conflicto familiar. Con autorización de la propietaria, los agentes ingresaron y encontraron al sospechoso escondido en el interior. Fue detenido en el momento y se secuestró una remera blanca con el número “99”, coincidente con la observada en los registros fílmicos del asalto.
La Fiscalía de turno dispuso que el detenido sea notificado de la causa por Robo Calificado por el uso de arma blanca.
La PDI realizó cinco operativos simultáneos y secuestró droga, dinero y elementos de fraccionamiento. Un hombre fue detenido y otro imputado en una causa vinculada.
La destrucción del material secuestrado se realizó en el Crematorio Municipal. La droga había sido incautada por la PDI en el marco de la investigación por el homicidio de Walter Paglia.
El operativo se realizó en el kilómetro 199 de la Ruta Nacional 34. El hombre transportaba a su hija de 5 años y una carga millonaria de estupefacientes.
La Policía detuvo a un joven de 21 años luego de que ingresara a una vivienda, tomara un par de zapatillas y escapara al ser descubierto por la propietaria.
Una mujer denunció disparos durante la madrugada en una vivienda. La Policía allanó domicilios, incautó proyectiles y busca a un sospechoso por portación ilegal de arma.
La PDI realizó un allanamiento y aprehendió a un sujeto acusado de efectuar un disparo durante una discusión familiar. La investigación avanza bajo órdenes de la Fiscalía.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.