Provincia inaugura el hospital más moderno del país en Rafaela

Este viernes, la provincia de Santa Fe inaugura en Rafaela el nuevo edificio del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, considerado el más moderno del país por su infraestructura, tecnología y capacidad operativa. La inversión total en obra civil y equipamiento supera los $66.000 millones.



La apertura será con un festival gratuito a partir de las 18 horas, frente al edificio ubicado en Bv. Lehmann 2800. Allí se podrán recorrer los stands del programa Santa Fe Acá, además de una feria de emprendedores y oferta gastronómica. El acto oficial será a las 19, seguido de un espectáculo de Música para Volar, y el cierre musical a cargo de Jorge Rojas.

Tras la ceremonia, el nuevo hospital permanecerá abierto al público para visitas guiadas, en grupos organizados, acompañados por personal de salud y autoridades.



Un edificio moderno y eficiente

El nuevo efector cuenta con 21.730 m², cuatro bloques por piso y doble circulación diferenciada para público y personal médico, lo que mejora la seguridad y la eficiencia operativa. Dispone de amplias salas de espera, sectores para familiares y una Residencia para Madres de otras localidades.

El diseño incorpora criterios de sostenibilidad: el 20 % de la energía se generará con paneles solares. También incluye sistemas modernos contra incendios, monitoreo, aire comprimido y vacío médico. Su piso técnico centraliza todos los sistemas de mantenimiento, permitiendo intervenciones seguras y rápidas sin interrumpir la actividad asistencial.



Servicios de alta complejidad

Será el único hospital de alta complejidad de los Nodos Rafaela y Ceres, con capacidad para atender a más de 460.000 santafesinos. Dispondrá de más de 170 camas, distribuidas en Maternidad, Neonatología, Internación general, Cuidados Críticos y guardias de adultos y pediátrica.

Entre su equipamiento se destaca el primer resonador magnético nuclear del sector público en toda la región, además de un tomógrafo, mamógrafo, siete ecógrafos y dos equipos de Rayos X digital.

Quirófanos e internación

El complejo quirúrgico duplica la capacidad actual y suma tecnología de última generación, como camillas electrohidráulicas, una segunda torre laparoscópica y un electrobisturí de argón, lo que permitirá reducir en un 50 % la lista de espera quirúrgica.



Las áreas de internación responden a un modelo de cuidados progresivos, con camas adaptadas para personas con obesidad mórbida y espacios preparados para internación conjunta madre-hijo. La Unidad de Cuidados Críticos contará con respiradores y monitores conectados a una central de vigilancia permanente.



Mientras tanto, el edificio original de Lisandro de la Torre 737 seguirá funcionando para atención ambulatoria, vacunatorio, salud mental, trabajo social, farmacia, Rayos X y ecografía, garantizando accesibilidad en ese sector de la ciudad.