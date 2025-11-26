Adorni encabeza su primer Gabinete con Milei y presenta a los nuevos ministros

Manuel Adorni presidirá este miércoles su primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. El encuentro será a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y contará con la presencia del presidente Javier Milei, además de todos los ministros y secretarios del Gobierno nacional.

La jornada marcará la presentación formal de Alejandra Monteoliva, futura ministra de Seguridad Nacional, y Carlos Presti, designado para conducir Defensa. Ambos reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes también asistirán a la reunión en su carácter de funcionarios salientes.

Según fuentes oficiales, el objetivo inicial será repasar los avances de los proyectos que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso para las próximas sesiones extraordinarias. Luego, Adorni introducirá la nueva metodología de seguimiento de gestión que aplicará en cada una de las carteras.

El jefe de Gabinete prevé mantener reuniones periódicas cada diez días, en las que evaluará si los ministerios están cumpliendo los objetivos trazados para la segunda etapa del mandato de Milei. Antes de este encuentro ampliado, Adorni mantuvo reuniones individuales con cada ministro para conocer el estado de situación de cada área.

La presencia simultánea de Bullrich, Petri, Monteoliva y Presti será la última antes del recambio formal. Monteoliva podría asumir la próxima semana, mientras que Presti lo haría días más tarde, ya que el Presidente quiere que Petri permanezca en funciones hasta el acto de entrega de los aviones F-16, considerado un hecho relevante para su gestión.

Adorni llega al cargo con el respaldo directo de Javier y Karina Milei, con la misión de ejercer un control más estricto sobre la marcha del Gobierno, aunque con mayor flexibilidad que en la etapa de Nicolás Posse y más seguimiento que en la gestión de Guillermo Francos.