Adorni encabeza su primer Gabinete con Milei y presenta a los nuevos ministros

Recta final de las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores
El Gobierno acelera las conversaciones con las provincias mientras define el Presupuesto 2026 y las reformas clave que buscará aprobar en el Congreso.
El jefe de Gabinete inicia hoy la nueva dinámica de trabajo de la gestión Milei, en una reunión que incluirá la presentación de Alejandra Monteoliva y Carlos Presti ante todo el equipo de Gobierno.Política 26/11/2025SOFIA ZANOTTI
Manuel Adorni presidirá este miércoles su primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. El encuentro será a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y contará con la presencia del presidente Javier Milei, además de todos los ministros y secretarios del Gobierno nacional.
La jornada marcará la presentación formal de Alejandra Monteoliva, futura ministra de Seguridad Nacional, y Carlos Presti, designado para conducir Defensa. Ambos reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes también asistirán a la reunión en su carácter de funcionarios salientes.
Según fuentes oficiales, el objetivo inicial será repasar los avances de los proyectos que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso para las próximas sesiones extraordinarias. Luego, Adorni introducirá la nueva metodología de seguimiento de gestión que aplicará en cada una de las carteras.
El jefe de Gabinete prevé mantener reuniones periódicas cada diez días, en las que evaluará si los ministerios están cumpliendo los objetivos trazados para la segunda etapa del mandato de Milei. Antes de este encuentro ampliado, Adorni mantuvo reuniones individuales con cada ministro para conocer el estado de situación de cada área.
La presencia simultánea de Bullrich, Petri, Monteoliva y Presti será la última antes del recambio formal. Monteoliva podría asumir la próxima semana, mientras que Presti lo haría días más tarde, ya que el Presidente quiere que Petri permanezca en funciones hasta el acto de entrega de los aviones F-16, considerado un hecho relevante para su gestión.
Adorni llega al cargo con el respaldo directo de Javier y Karina Milei, con la misión de ejercer un control más estricto sobre la marcha del Gobierno, aunque con mayor flexibilidad que en la etapa de Nicolás Posse y más seguimiento que en la gestión de Guillermo Francos.
El Gobierno acelera las conversaciones con las provincias mientras define el Presupuesto 2026 y las reformas clave que buscará aprobar en el Congreso.
El índice elaborado por la Universidad Di Tella mostró un notable repunte en noviembre y alcanzó su mejor marca desde febrero de este año.
La ex presidenta sostiene una presencia activa en redes y espacios políticos, mientras crece dentro del PJ la discusión sobre su sucesión y el rumbo que tomará la conducción partidaria.
Diego Santilli avanza en su ronda con mandatarios provinciales para asegurar apoyo en el Congreso, mientras los gobernadores insisten en fondos para obras y acceso a créditos internacionales.
El Presidente encabezará una reunión clave con sus nuevos ministros para avanzar en el Presupuesto 2026, en medio de la incertidumbre por el freno al préstamo de US$ 20.000 millones.
El Presidente encabezará este martes una reunión con los flamantes ministros Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, mientras Karina Milei impulsa un acto masivo para fortalecer el armado político de LLA.
El Tesorero de la AFA respondió con un mensaje enigmático al gesto de Estudiantes, que dio la espalda en el pasillo a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina pidió descargos.
Los Blues y el conjunto catalán se enfrentan hoy en Londres con el objetivo de sumar tres puntos y acercarse a la clasificación a octavos de final.
Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.
El Lobo se impuso 2-1 en Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez. Ahora enfrentará a Barracas Central en los cuartos de final.
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.