Venado Tuerto: un joven fue aprehendido tras intentar robar un par de zapatillas

Un intento de hurto que terminó con una rápida intervención policial

Un joven de 21 años fue aprehendido en la noche del lunes en Venado Tuerto, tras intentar sustraer un par de zapatillas de una vivienda y huir al ser sorprendido por la dueña de la casa.

Según el relato de la mujer, todo comenzó cuando escuchó ruidos en una parte de la vivienda que se encuentra en construcción. Al acercarse, observó a un individuo con remera clara y pantalón oscuro que llevaba en sus manos un par de zapatillas. Al gritarle, el joven escapó saltando el tapial y se dio a la fuga.

El hijo de la damnificada inició una persecución a pie por la zona, mientras que la mujer y un vecino se sumaron siguiéndolo a bordo de sus vehículos. El sospechoso ingresó luego a una vivienda ubicada en Pasaje Walsh al 2400, donde finalmente lograron localizarlo.

Tras el aviso al Comando Radioeléctrico, un móvil policial llegó al lugar y concretó la aprehensión del joven, cuya descripción coincidía con la aportada por los testigos.

En el caso intervino la fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes y la notificación de la causa por Hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa. El detenido fue trasladado a la Comisaría Segunda para los procedimientos de rigor.