Vidal cuestiona a los dirigentes del PRO que migraron a LLA

Sileoni dejó su cargo y destacó una salida “sin conflictos”
El ex director de Cultura y Educación bonaerense confirmó que su renuncia fue por motivos personales y afirmó que mantiene una relación de agradecimiento con Axel Kicillof.
La diputada sostuvo que "la etapa de pintarse de violeta se va agotando" y pidió una reforma política que evite elecciones cada dos años. También planteó que el PRO debe ser alternativa tanto al kirchnerismo como al mileísmo.
María Eugenia Vidal, diputada nacional por el PRO y ex gobernadora bonaerense, aseguró que “se va agotando” la etapa de los dirigentes que migraron a La Libertad Avanza (LLA) y remarcó que el partido “se mantiene de pie y trabajando para construir una alternativa”. Así lo expresó en declaraciones al programa Esta Mañana, de Radio Rivadavia.
“Los que querían irse a LLA ya se fueron”, afirmó Vidal, según consigna la Agencia Noticias Argentinas. En su análisis, advirtió que la principal dificultad del país sigue siendo que “el kirchnerismo continúa siendo alternativa”, lo que a su juicio alimenta una polarización que “sirve para ganar elecciones pero no para gobernar”.
En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en una reforma política y electoral que permita modificar los plazos de los mandatos y la frecuencia de los comicios. “No se puede estar un año gobernando y otro en campaña. Eso hace mucho daño. Debemos empezar a pensar en una reforma constitucional para que no se vote más cada dos años”, sostuvo.
Vidal explicó que es partidaria de retornar a un esquema de seis años de mandato presidencial sin reelección, con elecciones cada tres años.
Sobre el rol del PRO dentro del escenario político actual, insistió en que la fuerza debe acompañar al Gobierno “en lo que está bien”, pero sin mimetizarse con LLA. “No necesita pintarse de violeta para apoyarlo. El PRO tiene que ser alternativa a LLA, porque mientras la dinámica sea kirchnerismo o mileísmo, va a ser muy difícil que el país salga adelante”, remarcó.
La diputada recordó que el triunfo de LLA el pasado 26 de octubre “no es un cheque en blanco” y consideró que muchos argentinos votaron “con miedo a que las cosas empeoraran si ganaba el kirchnerismo”, más que por una adhesión plena al oficialismo.
Finalmente, señaló que en el Congreso existe “vocación de diálogo” para avanzar en las reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la laboral, la tributaria y la previsional. “Ojalá el Gobierno aproveche esta oportunidad y pueda sacar estas reformas de acá a marzo”, expresó.
La ex presidenta envió un audio al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y criticó la gestión de Javier Milei. Reclamó que la libertad también implica acceder a trabajo y condiciones dignas.
El concejal Fernando Martínez presentó un recurso colectivo en el Juzgado Federal de Campana para detener la venta del 44% de NA-SA y cuestionar la constitucionalidad del decreto que habilita su privatización.
La Comisión de Asuntos Constitucionales abrió el análisis de los senadores electos, mientras crecen las objeciones al diploma de la libertaria Lorena Villaverde, investigada en varias causas judiciales.
La funcionaria del Ministerio de Economía dejó su cargo luego de los allanamientos vinculados a la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. En su domicilio hallaron cerca de 700 mil dólares.
El ministro de la Corte Suprema afirmó que el proceso judicial de la megacausa “no es admisible” y atribuyó las fallas al abandono de políticas de Estado.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.