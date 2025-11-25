Vidal cuestiona a los dirigentes del PRO que migraron a LLA

María Eugenia Vidal, diputada nacional por el PRO y ex gobernadora bonaerense, aseguró que “se va agotando” la etapa de los dirigentes que migraron a La Libertad Avanza (LLA) y remarcó que el partido “se mantiene de pie y trabajando para construir una alternativa”. Así lo expresó en declaraciones al programa Esta Mañana, de Radio Rivadavia.

“Los que querían irse a LLA ya se fueron”, afirmó Vidal, según consigna la Agencia Noticias Argentinas. En su análisis, advirtió que la principal dificultad del país sigue siendo que “el kirchnerismo continúa siendo alternativa”, lo que a su juicio alimenta una polarización que “sirve para ganar elecciones pero no para gobernar”.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en una reforma política y electoral que permita modificar los plazos de los mandatos y la frecuencia de los comicios. “No se puede estar un año gobernando y otro en campaña. Eso hace mucho daño. Debemos empezar a pensar en una reforma constitucional para que no se vote más cada dos años”, sostuvo.

Vidal explicó que es partidaria de retornar a un esquema de seis años de mandato presidencial sin reelección, con elecciones cada tres años.

Sobre el rol del PRO dentro del escenario político actual, insistió en que la fuerza debe acompañar al Gobierno “en lo que está bien”, pero sin mimetizarse con LLA. “No necesita pintarse de violeta para apoyarlo. El PRO tiene que ser alternativa a LLA, porque mientras la dinámica sea kirchnerismo o mileísmo, va a ser muy difícil que el país salga adelante”, remarcó.

La diputada recordó que el triunfo de LLA el pasado 26 de octubre “no es un cheque en blanco” y consideró que muchos argentinos votaron “con miedo a que las cosas empeoraran si ganaba el kirchnerismo”, más que por una adhesión plena al oficialismo.

Finalmente, señaló que en el Congreso existe “vocación de diálogo” para avanzar en las reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la laboral, la tributaria y la previsional. “Ojalá el Gobierno aproveche esta oportunidad y pueda sacar estas reformas de acá a marzo”, expresó.