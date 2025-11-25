Crece el sobreendeudamiento y alertan por casos críticos en Santa Fe

La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más complejos. Según el último reporte de prestadores no financieros del Banco Central, más de 6,2 millones de personas mantienen deudas con bancos, financieras, comercios y billeteras virtuales, con montos que ya superan los cinco millones de pesos por usuario en promedio.

A nivel nacional, la deuda con tarjetas de crédito creció un 55% en términos reales entre julio de 2024 y julio de 2025, de acuerdo con un informe de Chequeado. En este contexto, la provincia de Santa Fe presenta un escenario especialmente sensible.

La presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores, María Laura Mayoraz, señaló en declaraciones a LT10 que el sobreendeudamiento “creció de manera sostenida en los últimos años” y alcanza niveles similares a los registrados hace más de una década, cuando se produjo una ola de pedidos de quiebra entre trabajadores estatales.

“Los consumidores están gastando más de lo que sus ingresos les permiten, no por bienes suntuarios, sino para cubrir necesidades básicas. Se perdió completamente la capacidad de ahorro”, explicó durante el programa El Cuarto Poder.

Empleados estatales y jubilados, los más afectados

La organización detecta un incremento marcado de problemas de deuda entre administrativos provinciales, docentes, policías, jubilados y pensionados. En numerosos casos, las personas destinan la totalidad de sus ingresos al pago de créditos, tarjetas o débitos automáticos aplicados por los bancos.

“Hay gente que no cobra un solo centavo de su sueldo o jubilación porque el banco le descuenta todo automáticamente. En algunos casos, aun cuando el consumidor pidió retirar el débito total, la entidad no lo cumple”, remarcó Mayoraz.

Tasas por encima de la inflación y cargos no solicitados

Uno de los aspectos más críticos es el elevado costo financiero de los préstamos de consumo. En bancos oficiales, las tasas totales superan el 110%, mientras que en entidades no bancarias pueden alcanzar el 130% o 140%. A esto se agregan seguros y servicios incluidos de manera automática en los resúmenes, como coberturas de hogar, cristales o robos, que pueden representar entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales.

“Hay una profunda falta de educación financiera. Muchos usuarios no saben que pueden rechazar esos cargos, exigir el resumen impreso o presentar una nota formal para retirar un débito automático”, sostuvo la abogada.

Ciberestafas y créditos automáticos

El avance de las ciberestafas agrava la situación. En pocos segundos, los delincuentes vacían cuentas mediante transferencias encadenadas. A esto se suma la facilidad con la que hoy se otorgan créditos en línea.

“Antes para pedir una tarjeta había que demostrar solvencia. Hoy con un botón te dan un crédito, y eso deja al consumidor totalmente expuesto”, advirtió Mayoraz, quien alertó que incluso personas con ingresos mínimos poseen cinco o seis tarjetas, elevando el riesgo de endeudamiento descontrolado.

Pagarés y ejecuciones judiciales

Otra práctica en aumento son los créditos otorgados por financieras o comercios que exigen la firma de pagarés como garantía. Estos documentos, ejecutables como títulos ejecutivos, pueden derivar rápidamente en embargos.

“Estamos logrando que la Justicia empiece a investigar cuando detrás de un pagaré hay una relación de consumo. Pero aún quedan muchos abusos por frenar”, remarcó.

Reclamo por controles más estrictos

La referente de la Unión insistió en la necesidad de una intervención más firme del Banco Central. “No puede ser que se permitan intereses sobre intereses, algo prohibido por la ley, y que aun así se aplique libremente. Falta control real”, concluyó.