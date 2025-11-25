Barracas eliminó a Riestra en un duro partido y avanzó a cuartos

Doncic lideró otro triunfo de los Lakers, Thunder y Suns estiran su buen momento
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.Deportes25/11/2025GASTON PAROLA
Barracas Central se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras vencer 1-0 a Deportivo Riestra en un encuentro intenso y desgastante disputado en el Estadio Guillermo Laza. El gol que definió la serie llegó recién a los 116 minutos y estuvo a cargo de Nicolás Blandi, quien tuvo su debut oficial en el club.
El desarrollo del partido estuvo marcado por la fricción constante y la falta de acciones de peligro durante gran parte del juego. En la primera mitad, ambos equipos se repartieron faltas y pelota detenida como principales vías para acercarse al área rival. Facundo Bruera tuvo la más clara para Barracas a los 25 minutos, pero su cabezazo salió desviado.
El complemento mostró a Riestra un poco más adelantado. A los 19 minutos, Agustín Herrera asistió a Nicolás Alonso, que definió mano a mano, aunque el arquero Rodrigo Miño respondió con seguridad para sostener el cero. Sin embargo, el panorama cambió a los 37 minutos, cuando Iván Guaraz, en su primera intervención, vio la tarjeta roja directa por un codazo sobre Jonatan Goitía. Barracas quedó con diez jugadores para los últimos minutos del tiempo regular.
El partido siguió sin goles y se estiró al alargue. En el primer tiempo extra, Bruera golpeó involuntariamente la mano del arquero Ignacio Arce, quien mostró signos de una posible fractura y debió ser sustituido por Nahuel Manganelli. La acción generó protestas y una larga interrupción.
Ya en el segundo tiempo suplementario, cuando el cansancio dominaba a ambos equipos, apareció la jugada que rompió el marcador. Tomás Porra inició una acción individual desde el círculo central, eludió rivales y definió por encima del arquero. La pelota entraba lentamente cuando Blandi la empujó sobre la línea para asegurar el 1-0 definitivo.
Con este triunfo, Barracas Central se instaló entre los ocho mejores del torneo. En cuartos, el rival será Gimnasia la serie se jugará en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El colombiano está suspendido y no podrá jugar el duelo de líderes en Londres. Su ausencia llega en un momento clave para Bayern y corta una rivalidad que nació en Inglaterra.
El Lobo se impuso 2-1 en Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez. Ahora enfrentará a Barracas Central en los cuartos de final.
Los Blues y el conjunto catalán se enfrentan hoy en Londres con el objetivo de sumar tres puntos y acercarse a la clasificación a octavos de final.
El Tesorero de la AFA respondió con un mensaje enigmático al gesto de Estudiantes, que dio la espalda en el pasillo a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina pidió descargos.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.