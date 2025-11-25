Barracas eliminó a Riestra en un duro partido y avanzó a cuartos

Barracas Central se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras vencer 1-0 a Deportivo Riestra en un encuentro intenso y desgastante disputado en el Estadio Guillermo Laza. El gol que definió la serie llegó recién a los 116 minutos y estuvo a cargo de Nicolás Blandi, quien tuvo su debut oficial en el club.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la fricción constante y la falta de acciones de peligro durante gran parte del juego. En la primera mitad, ambos equipos se repartieron faltas y pelota detenida como principales vías para acercarse al área rival. Facundo Bruera tuvo la más clara para Barracas a los 25 minutos, pero su cabezazo salió desviado.

El complemento mostró a Riestra un poco más adelantado. A los 19 minutos, Agustín Herrera asistió a Nicolás Alonso, que definió mano a mano, aunque el arquero Rodrigo Miño respondió con seguridad para sostener el cero. Sin embargo, el panorama cambió a los 37 minutos, cuando Iván Guaraz, en su primera intervención, vio la tarjeta roja directa por un codazo sobre Jonatan Goitía. Barracas quedó con diez jugadores para los últimos minutos del tiempo regular.

El partido siguió sin goles y se estiró al alargue. En el primer tiempo extra, Bruera golpeó involuntariamente la mano del arquero Ignacio Arce, quien mostró signos de una posible fractura y debió ser sustituido por Nahuel Manganelli. La acción generó protestas y una larga interrupción.

Ya en el segundo tiempo suplementario, cuando el cansancio dominaba a ambos equipos, apareció la jugada que rompió el marcador. Tomás Porra inició una acción individual desde el círculo central, eludió rivales y definió por encima del arquero. La pelota entraba lentamente cuando Blandi la empujó sobre la línea para asegurar el 1-0 definitivo.

Con este triunfo, Barracas Central se instaló entre los ocho mejores del torneo. En cuartos, el rival será Gimnasia la serie se jugará en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.