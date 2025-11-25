Gustavos Costas, eufórico tras eliminar a River en el Clausura

Gustavo Costas no ocultó su emoción tras la agónica victoria de Racing sobre River, resultado que le permitió al equipo meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura. Después del festejo con los hinchas, el entrenador habló en conferencia de prensa y volvió a poner en valor la entrega de sus dirigidos.

“Antes de empezar, gracias a los jugadores. Esto es todo de ellos. Podemos jugar bien o mal, pero estos pibes se juegan la vida. Se ganó con el corazón, con el alma”, remarcó. Costas detalló incluso que varios futbolistas llegaron al partido con molestias físicas: destacó a Santiago Sosa, Duván Vergara, Juan Nardoni y Gastón Martirena, quien arrastraba un fuerte golpe en el tobillo. “Dios los premió”, resumió.

El técnico también repasó el recorrido del equipo en un certamen que, admitió, en algún momento quedó relegado por la Copa Libertadores. “Nos dolió muchísimo quedar afuera. Pero teníamos esta chance y el gol ante Newell’s nos hizo cambiar el chip para ir a buscar el campeonato”, explicó.

En cuanto al desarrollo del partido, Costas reconoció que temió lo peor cuando River pasó al frente: “Pensé que nos tiraban la camiseta y nos ganaban. Pero estos chicos dan vuelta todo”. Aun así, insistió en que la actuación general de Racing fue sólida y que, salvo esos minutos en los que el rival lo revirtió, no fueron inquietados.

Para cerrar, dejó un mensaje dirigido a la identidad del club. “Racing, esté Costas o no, tiene que pelear el campeonato. Hay que ponerse la vara alta”, afirmó.