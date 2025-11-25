Gustavos Costas, eufórico tras eliminar a River en el Clausura

Doncic lideró otro triunfo de los Lakers, Thunder y Suns estiran su buen momento
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El entrenador de Racing celebró la clasificación a cuartos con un mensaje de gratitud hacia sus jugadores y destacó el carácter del equipo en un duelo cargado de emociones.Deportes25/11/2025GASTON PAROLA
Gustavo Costas no ocultó su emoción tras la agónica victoria de Racing sobre River, resultado que le permitió al equipo meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura. Después del festejo con los hinchas, el entrenador habló en conferencia de prensa y volvió a poner en valor la entrega de sus dirigidos.
“Antes de empezar, gracias a los jugadores. Esto es todo de ellos. Podemos jugar bien o mal, pero estos pibes se juegan la vida. Se ganó con el corazón, con el alma”, remarcó. Costas detalló incluso que varios futbolistas llegaron al partido con molestias físicas: destacó a Santiago Sosa, Duván Vergara, Juan Nardoni y Gastón Martirena, quien arrastraba un fuerte golpe en el tobillo. “Dios los premió”, resumió.
El técnico también repasó el recorrido del equipo en un certamen que, admitió, en algún momento quedó relegado por la Copa Libertadores. “Nos dolió muchísimo quedar afuera. Pero teníamos esta chance y el gol ante Newell’s nos hizo cambiar el chip para ir a buscar el campeonato”, explicó.
En cuanto al desarrollo del partido, Costas reconoció que temió lo peor cuando River pasó al frente: “Pensé que nos tiraban la camiseta y nos ganaban. Pero estos chicos dan vuelta todo”. Aun así, insistió en que la actuación general de Racing fue sólida y que, salvo esos minutos en los que el rival lo revirtió, no fueron inquietados.
Para cerrar, dejó un mensaje dirigido a la identidad del club. “Racing, esté Costas o no, tiene que pelear el campeonato. Hay que ponerse la vara alta”, afirmó.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.
El colombiano está suspendido y no podrá jugar el duelo de líderes en Londres. Su ausencia llega en un momento clave para Bayern y corta una rivalidad que nació en Inglaterra.
El Lobo se impuso 2-1 en Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez. Ahora enfrentará a Barracas Central en los cuartos de final.
Los Blues y el conjunto catalán se enfrentan hoy en Londres con el objetivo de sumar tres puntos y acercarse a la clasificación a octavos de final.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.