El peronismo debate su futuro mientras Cristina Kirchner refuerza su defensa

La confianza en el Gobierno subió 17,5% tras el triunfo electoral
El índice elaborado por la Universidad Di Tella mostró un notable repunte en noviembre y alcanzó su mejor marca desde febrero de este año.
La ex presidenta sostiene una presencia activa en redes y espacios políticos, mientras crece dentro del PJ la discusión sobre su sucesión y el rumbo que tomará la conducción partidaria.Política 25/11/2025SOFIA ZANOTTI
En distintos ámbitos del peronismo comenzó a instalarse con mayor fuerza la idea de que el ciclo de liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su etapa final. Aunque hacia afuera predomina la cautela, puertas adentro dirigentes de peso reconocen que el partido debe iniciar un proceso de renovación.
El diagnóstico se profundizó tras las últimas derrotas electorales y por el malestar que generó la confección de la lista de diputados nacionales, donde varios intendentes señalaron una escasa representación territorial. A ese contexto se suman las causas judiciales que atraviesa la ex mandataria, su detención en San José 1111 y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, factores que redujeron su margen de acción dentro del peronismo.
En paralelo, gobernadores e intendentes comenzaron a construir un espacio propio, sin la tradicional bajada de línea de la ex jefa de Estado. Incluso referentes cercanos a Axel Kicillof admiten que, aunque reconoce la figura de CFK, ya no la ve como su conductora. Lo mismo sucede con mandatarios que integran Fuerza Patria y que hace un año habían tomado distancia de su asunción en el PJ Nacional.
En el Congreso, el debate sobre una eventual modificación en la conducción del bloque también tomó impulso. Algunos gobernadores promueven que la bancada sea encabezada por un dirigente más cercano a sus intereses, aunque destacan el rol actual de Germán Martínez y su capacidad para mantener cohesión interna. Las conversaciones, sin embargo, continúan abiertas.
Referentes del Frente Renovador plantean que el peronismo necesita un recambio generacional y un liderazgo que pueda ordenar el espacio en 2026. Consideran que la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof debe resolverse para evitar que la discusión siga condicionando al conjunto del partido.
Mientras tanto, la ex presidenta mantiene activa su defensa pública. El fin de semana envió un mensaje al Encuentro Plurinacional de Mujeres, donde vinculó su situación judicial con el contexto económico y social del país. En su entorno continúan impulsando la campaña por su libertad, aunque la iniciativa no logró instalarse con fuerza en la dirigencia del interior.
El debate sobre quién debe conducir el PJ y qué figura puede proyectarse hacia el futuro se instaló definitivamente. Aunque Cristina conserva influencia en algunas negociaciones, su peso político ya no es el mismo y varios sectores del peronismo coinciden en que se aproxima un cambio de era.
Diego Santilli avanza en su ronda con mandatarios provinciales para asegurar apoyo en el Congreso, mientras los gobernadores insisten en fondos para obras y acceso a créditos internacionales.
El Presidente encabezará una reunión clave con sus nuevos ministros para avanzar en el Presupuesto 2026, en medio de la incertidumbre por el freno al préstamo de US$ 20.000 millones.
El Presidente encabezará este martes una reunión con los flamantes ministros Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, mientras Karina Milei impulsa un acto masivo para fortalecer el armado político de LLA.
El ex ministro de Defensa apoyó la designación de Carlos Presti, pero remarcó que debe pasar a retiro para asumir en el Poder Ejecutivo. También defendió su trayectoria y cuestionó las críticas por su apellido.
La expresidenta envió un mensaje grabado al Encuentro Plurinacional en Corrientes, donde afirmó que su situación judicial refleja un país con “posibilidades de desarrollo liquidadas”.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.