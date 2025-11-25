El peronismo debate su futuro mientras Cristina Kirchner refuerza su defensa

En distintos ámbitos del peronismo comenzó a instalarse con mayor fuerza la idea de que el ciclo de liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su etapa final. Aunque hacia afuera predomina la cautela, puertas adentro dirigentes de peso reconocen que el partido debe iniciar un proceso de renovación.

El diagnóstico se profundizó tras las últimas derrotas electorales y por el malestar que generó la confección de la lista de diputados nacionales, donde varios intendentes señalaron una escasa representación territorial. A ese contexto se suman las causas judiciales que atraviesa la ex mandataria, su detención en San José 1111 y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, factores que redujeron su margen de acción dentro del peronismo.



En paralelo, gobernadores e intendentes comenzaron a construir un espacio propio, sin la tradicional bajada de línea de la ex jefa de Estado. Incluso referentes cercanos a Axel Kicillof admiten que, aunque reconoce la figura de CFK, ya no la ve como su conductora. Lo mismo sucede con mandatarios que integran Fuerza Patria y que hace un año habían tomado distancia de su asunción en el PJ Nacional.

En el Congreso, el debate sobre una eventual modificación en la conducción del bloque también tomó impulso. Algunos gobernadores promueven que la bancada sea encabezada por un dirigente más cercano a sus intereses, aunque destacan el rol actual de Germán Martínez y su capacidad para mantener cohesión interna. Las conversaciones, sin embargo, continúan abiertas.



Referentes del Frente Renovador plantean que el peronismo necesita un recambio generacional y un liderazgo que pueda ordenar el espacio en 2026. Consideran que la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof debe resolverse para evitar que la discusión siga condicionando al conjunto del partido.

Mientras tanto, la ex presidenta mantiene activa su defensa pública. El fin de semana envió un mensaje al Encuentro Plurinacional de Mujeres, donde vinculó su situación judicial con el contexto económico y social del país. En su entorno continúan impulsando la campaña por su libertad, aunque la iniciativa no logró instalarse con fuerza en la dirigencia del interior.

El debate sobre quién debe conducir el PJ y qué figura puede proyectarse hacia el futuro se instaló definitivamente. Aunque Cristina conserva influencia en algunas negociaciones, su peso político ya no es el mismo y varios sectores del peronismo coinciden en que se aproxima un cambio de era.