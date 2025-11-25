Gobierno acelera negociaciones con gobernadores por el paquete de reformas

La confianza en el Gobierno subió 17,5% tras el triunfo electoral
El índice elaborado por la Universidad Di Tella mostró un notable repunte en noviembre y alcanzó su mejor marca desde febrero de este año.
Diego Santilli avanza en su ronda con mandatarios provinciales para asegurar apoyo en el Congreso, mientras los gobernadores insisten en fondos para obras y acceso a créditos internacionales.Política 25/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional continúa las gestiones con las provincias para garantizar los votos necesarios de cara al tratamiento del paquete de reformas que el presidente Javier Milei enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda activa de reuniones con gobernadores para escuchar reclamos y sumar respaldos.
Desde su llegada al Palacio de Hacienda, Santilli recibió la instrucción de recomponer el vínculo político con los mandatarios locales y asegurar la aprobación de las iniciativas oficiales. Entre los principales planteos provinciales se repite un pedido que se mantiene desde hace meses: mayor disponibilidad de fondos para reactivar la obra pública y la habilitación de avales nacionales para acceder a créditos internacionales.
Este último punto ya comenzó a avanzar. A mediados de noviembre, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó las gestiones que permitieron liberar financiamiento para obras viales. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri anunció una emisión de deuda por USD 600 millones a una tasa histórica, hecho que fue celebrado públicamente por Milei.
En la continuidad de su agenda, este martes Santilli viajará a Misiones para reunirse con el mandatario Hugo Passalacqua, quien cuenta con representación clave en ambas cámaras del Congreso. Luego seguirá con encuentros pendientes con Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), este último con una relación más cercana al Ejecutivo en las últimas semanas.
Mientras tanto, el Consejo de Mayo tendrá su último encuentro este miércoles en la Casa Rosada para cerrar los textos finales de las reformas laboral, tributaria y educativa. La reunión estará encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con representantes de las provincias, el Congreso, los sindicatos y el sector empresario.
Aún no está definido si Santilli buscará un acercamiento con los gobernadores más distantes políticamente del oficialismo, como Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela o Gustavo Melella.
El índice elaborado por la Universidad Di Tella mostró un notable repunte en noviembre y alcanzó su mejor marca desde febrero de este año.
La ex presidenta sostiene una presencia activa en redes y espacios políticos, mientras crece dentro del PJ la discusión sobre su sucesión y el rumbo que tomará la conducción partidaria.
El Presidente encabezará una reunión clave con sus nuevos ministros para avanzar en el Presupuesto 2026, en medio de la incertidumbre por el freno al préstamo de US$ 20.000 millones.
El Presidente encabezará este martes una reunión con los flamantes ministros Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, mientras Karina Milei impulsa un acto masivo para fortalecer el armado político de LLA.
El ex ministro de Defensa apoyó la designación de Carlos Presti, pero remarcó que debe pasar a retiro para asumir en el Poder Ejecutivo. También defendió su trayectoria y cuestionó las críticas por su apellido.
La expresidenta envió un mensaje grabado al Encuentro Plurinacional en Corrientes, donde afirmó que su situación judicial refleja un país con “posibilidades de desarrollo liquidadas”.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.