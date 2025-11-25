Gobierno acelera negociaciones con gobernadores por el paquete de reformas

El Gobierno nacional continúa las gestiones con las provincias para garantizar los votos necesarios de cara al tratamiento del paquete de reformas que el presidente Javier Milei enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda activa de reuniones con gobernadores para escuchar reclamos y sumar respaldos.



Desde su llegada al Palacio de Hacienda, Santilli recibió la instrucción de recomponer el vínculo político con los mandatarios locales y asegurar la aprobación de las iniciativas oficiales. Entre los principales planteos provinciales se repite un pedido que se mantiene desde hace meses: mayor disponibilidad de fondos para reactivar la obra pública y la habilitación de avales nacionales para acceder a créditos internacionales.

Este último punto ya comenzó a avanzar. A mediados de noviembre, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó las gestiones que permitieron liberar financiamiento para obras viales. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri anunció una emisión de deuda por USD 600 millones a una tasa histórica, hecho que fue celebrado públicamente por Milei.

En la continuidad de su agenda, este martes Santilli viajará a Misiones para reunirse con el mandatario Hugo Passalacqua, quien cuenta con representación clave en ambas cámaras del Congreso. Luego seguirá con encuentros pendientes con Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), este último con una relación más cercana al Ejecutivo en las últimas semanas.

Mientras tanto, el Consejo de Mayo tendrá su último encuentro este miércoles en la Casa Rosada para cerrar los textos finales de las reformas laboral, tributaria y educativa. La reunión estará encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con representantes de las provincias, el Congreso, los sindicatos y el sector empresario.

Aún no está definido si Santilli buscará un acercamiento con los gobernadores más distantes políticamente del oficialismo, como Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela o Gustavo Melella.