Milei reúne a su Gabinete y define la estrategia para 2026

El presidente Javier Milei retoma este martes su agenda oficial con una reunión de Gabinete marcada por el ingreso de Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Presti, y por la necesidad de ordenar la estrategia legislativa y financiera de cara al Presupuesto 2026.

El encuentro se realizará desde las 9.30 en Casa Rosada, donde el mandatario dará la bienvenida formal a Monteoliva como nueva ministra de Seguridad y a Presti como titular de Defensa. Ambos reemplazan a Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirán sus bancas en el Congreso el próximo 10 de diciembre para reforzar la primera minoría oficialista.

En el Gobierno consideran que Monteoliva es la figura indicada para continuar lo que denominan la "Doctrina Bullrich" en materia de lucha contra el narcoterrorismo. En paralelo, la llegada de Presti —el primer militar de máximo rango en ocupar Defensa desde el retorno de la democracia— representa un gesto político orientado a reposicionar el rol de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, en el plano económico persiste la tensión por la suspensión del crédito de rescate por US$ 20.000 millones que se negociaba con aval estadounidense. Según publicó The Wall Street Journal, el grupo de bancos privados involucrados solo estaría dispuesto a otorgar entre US$ 4.000 y 5.000 millones, un monto suficiente para cubrir el próximo vencimiento de enero, pero lejos de las expectativas del Ejecutivo.

El freno al financiamiento internacional volvió a impulsar la volatilidad en los mercados y generó un repunte del Riesgo País. Aun así, cerca del Presidente buscan mostrar fortaleza y aseguran que el respaldo de Washington para cumplir con el FMI no está en duda.

La agenda presidencial contempla un posible viaje a Estados Unidos en diciembre para participar del sorteo del Mundial 2026. El objetivo político será lograr una foto con Donald Trump que funcione como señal de estabilidad en medio de la incertidumbre financiera.