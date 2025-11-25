Milei reúne a su Gabinete y define la estrategia para 2026

La confianza en el Gobierno subió 17,5% tras el triunfo electoral
El índice elaborado por la Universidad Di Tella mostró un notable repunte en noviembre y alcanzó su mejor marca desde febrero de este año.
El Presidente encabezará una reunión clave con sus nuevos ministros para avanzar en el Presupuesto 2026, en medio de la incertidumbre por el freno al préstamo de US$ 20.000 millones.Política 25/11/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei retoma este martes su agenda oficial con una reunión de Gabinete marcada por el ingreso de Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Presti, y por la necesidad de ordenar la estrategia legislativa y financiera de cara al Presupuesto 2026.
El encuentro se realizará desde las 9.30 en Casa Rosada, donde el mandatario dará la bienvenida formal a Monteoliva como nueva ministra de Seguridad y a Presti como titular de Defensa. Ambos reemplazan a Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirán sus bancas en el Congreso el próximo 10 de diciembre para reforzar la primera minoría oficialista.
En el Gobierno consideran que Monteoliva es la figura indicada para continuar lo que denominan la "Doctrina Bullrich" en materia de lucha contra el narcoterrorismo. En paralelo, la llegada de Presti —el primer militar de máximo rango en ocupar Defensa desde el retorno de la democracia— representa un gesto político orientado a reposicionar el rol de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, en el plano económico persiste la tensión por la suspensión del crédito de rescate por US$ 20.000 millones que se negociaba con aval estadounidense. Según publicó The Wall Street Journal, el grupo de bancos privados involucrados solo estaría dispuesto a otorgar entre US$ 4.000 y 5.000 millones, un monto suficiente para cubrir el próximo vencimiento de enero, pero lejos de las expectativas del Ejecutivo.
El freno al financiamiento internacional volvió a impulsar la volatilidad en los mercados y generó un repunte del Riesgo País. Aun así, cerca del Presidente buscan mostrar fortaleza y aseguran que el respaldo de Washington para cumplir con el FMI no está en duda.
La agenda presidencial contempla un posible viaje a Estados Unidos en diciembre para participar del sorteo del Mundial 2026. El objetivo político será lograr una foto con Donald Trump que funcione como señal de estabilidad en medio de la incertidumbre financiera.
El índice elaborado por la Universidad Di Tella mostró un notable repunte en noviembre y alcanzó su mejor marca desde febrero de este año.
La ex presidenta sostiene una presencia activa en redes y espacios políticos, mientras crece dentro del PJ la discusión sobre su sucesión y el rumbo que tomará la conducción partidaria.
Diego Santilli avanza en su ronda con mandatarios provinciales para asegurar apoyo en el Congreso, mientras los gobernadores insisten en fondos para obras y acceso a créditos internacionales.
El Presidente encabezará este martes una reunión con los flamantes ministros Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, mientras Karina Milei impulsa un acto masivo para fortalecer el armado político de LLA.
El ex ministro de Defensa apoyó la designación de Carlos Presti, pero remarcó que debe pasar a retiro para asumir en el Poder Ejecutivo. También defendió su trayectoria y cuestionó las críticas por su apellido.
La expresidenta envió un mensaje grabado al Encuentro Plurinacional en Corrientes, donde afirmó que su situación judicial refleja un país con “posibilidades de desarrollo liquidadas”.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.