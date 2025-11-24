Crece el endeudamiento: argentinos deben en promedio $5,6 millones

El endeudamiento de los argentinos volvió a registrar un incremento significativo. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los clientes que mantienen obligaciones con bancos, fintech, billeteras virtuales y comercios deben en promedio $5,6 millones, un aumento del 75% respecto del año pasado.

El reporte, elaborado con cifras actualizadas a julio, indica que alrededor de 6.200.000 personas tienen algún tipo de deuda activa. Dentro de ese total, las obligaciones con entidades bancarias representan la mayor parte: unos $4,4 millones por cliente. A este monto se suman aproximadamente $1,2 millones en compromisos asumidos con prestadores no bancarios.

El sistema de crédito no financiero —integrado por 542 empresas— otorgó cerca de $11 billones en préstamos. El Banco Central destacó un crecimiento del 144% interanual en créditos personales y del 53% en financiamiento mediante tarjetas de consumo.

La morosidad combinada entre bancos y empresas no financieras llegó al 8,6%, más del doble que en enero. Esta tendencia refleja un deterioro acelerado en la capacidad de pago de los usuarios. El incumplimiento es aún más marcado en el sector no bancario: los préstamos personales otorgados por fintech y comercios registran una mora del 20%.

Entre los rubros con mayores dificultades de pago se encuentran las billeteras virtuales, que consolidaron su presencia como canal masivo de crédito al consumo. En este segmento, la tasa de impago alcanza el 18%. El área de electrodomésticos es la más comprometida, con un nivel de mora del 27%.

Desde la autoridad monetaria señalaron que este comportamiento evidencia la presión creciente sobre el consumo y el avance del financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional.