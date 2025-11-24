Crece el endeudamiento: argentinos deben en promedio $5,6 millones

Vialidad alerta: 30 mil kilómetros de rutas requieren mantenimiento urgente
La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió por la “parálisis y vaciamiento” del organismo y alertó que gran parte de la red vial presenta un deterioro crítico.
Un informe del Banco Central reveló que más de 6,2 millones de personas mantienen deudas crecientes con bancos y prestadores no financieros. El monto promedio por cliente aumentó 75% en un año.Sociedad24/11/2025LORENA ACOSTA
El endeudamiento de los argentinos volvió a registrar un incremento significativo. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los clientes que mantienen obligaciones con bancos, fintech, billeteras virtuales y comercios deben en promedio $5,6 millones, un aumento del 75% respecto del año pasado.
El reporte, elaborado con cifras actualizadas a julio, indica que alrededor de 6.200.000 personas tienen algún tipo de deuda activa. Dentro de ese total, las obligaciones con entidades bancarias representan la mayor parte: unos $4,4 millones por cliente. A este monto se suman aproximadamente $1,2 millones en compromisos asumidos con prestadores no bancarios.
El sistema de crédito no financiero —integrado por 542 empresas— otorgó cerca de $11 billones en préstamos. El Banco Central destacó un crecimiento del 144% interanual en créditos personales y del 53% en financiamiento mediante tarjetas de consumo.
La morosidad combinada entre bancos y empresas no financieras llegó al 8,6%, más del doble que en enero. Esta tendencia refleja un deterioro acelerado en la capacidad de pago de los usuarios. El incumplimiento es aún más marcado en el sector no bancario: los préstamos personales otorgados por fintech y comercios registran una mora del 20%.
Entre los rubros con mayores dificultades de pago se encuentran las billeteras virtuales, que consolidaron su presencia como canal masivo de crédito al consumo. En este segmento, la tasa de impago alcanza el 18%. El área de electrodomésticos es la más comprometida, con un nivel de mora del 27%.
Desde la autoridad monetaria señalaron que este comportamiento evidencia la presión creciente sobre el consumo y el avance del financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió por la “parálisis y vaciamiento” del organismo y alertó que gran parte de la red vial presenta un deterioro crítico.
El hallazgo se produjo en un donante de sangre de Mallorca durante controles sanitarios. Las autoridades refuerzan la vigilancia ante la circulación local del arbovirus.
Nueve internos y tres agentes penitenciarios quedaron en prisión preventiva por el homicidio de Agustín De la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad 11 de Piñero. La Justicia avanza para determinar todas las responsabilidades.
El hallazgo ocurrió en una zona rural del departamento San Cristóbal. La Justicia federal intenta determinar el origen del aparato y si está ligado a actividades ilícitas.
El Tribunal de Corrientes rechazó un planteo de la defensa y confirmó que el juicio oral por la desaparición de Loan se realizará en el fuero federal, al considerar que la causa involucra delitos vinculados a la órbita nacional.
La ex jueza fue inhabilitada por unanimidad y anticipó que apelará ante la Corte Suprema. Aseguró que “amaba la Justicia” y que deberá atravesar “un duelo muy fuerte”.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
Las recientes fotos de Cristina Fernández de Kirchner recibiendo visitas en su domicilio generaron debate público. Distintas voces cuestionan el régimen de visitas y piden mayor control institucional.
Un informe de la UBA muestra un cambio en la percepción internacional de los argentinos: baja la admiración por el modelo estadounidense y mejora la valoración de China como socio estratégico. El estudio alerta por el pesimismo sobre la economía local.
En un operativo sobre la Ruta 8, la policía identificó a cuatro ocupantes de un vehículo y halló cigarrillos caseros y bolsas con sustancia similar a cannabis. Se inició una causa por estupefacientes.
Tres internos de González Catán amenazaron a un venadense y a su hija tras obtener su número en un sitio para adultos. Uno de los reclusos ya fue imputado.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.
Informes del Congreso estadounidense advierten sobre prácticas comerciales de China y su impacto en la Argentina, desde subsidios estatales hasta violaciones de propiedad intelectual.