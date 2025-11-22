Lanús derrotó a Atlético Mineiro y volvió a ganar la Sudamericana

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer por 5-4 en la tanda de penales a Atlético Mineiro, luego de empatar 0-0 en el estadio Defensores del Chaco. El equipo argentino sumó así su segundo título en el certamen internacional, en una noche marcada por la gran actuación del arquero Nahuel Losada.

El encuentro mostró paridad durante los 90 minutos, con pocas situaciones claras y mucha tensión. La más determinante llegó sobre el final, cuando Losada protagonizó una atajada clave en un mano a mano frente a Alexsander, que permitió llevar la definición a los penales.

En la serie, Everson comenzó dando ventaja para el Galo al contener el remate de Walter Bou. Sin embargo, Losada respondió de inmediato al adivinar el disparo de Hulk. Luego anotaron Carlos Izquierdoz y Scarpa, mientras que Sasha Marcich y Dylan Aquino mantuvieron al Granate al frente. La segunda intervención del arquero argentino llegó ante Gabriel Teixeira, dejando al equipo de Mauricio Pellegrino con la chance de cerrar la serie.

Lautaro Acosta buscó sentenciar la historia, pero su remate se fue por encima del travesaño. Everson igualó la serie con un fuerte disparo y estiró la definición al golpe por golpe. Agustín Cardozo y Alexsander convirtieron en sus respectivos intentos, y Franco Watson mantuvo la presión a favor de Lanús.

La noche se cerró con la tercera atajada de Losada, esta vez ante Vítor Hugo, para sellar la consagración del Granate en territorio paraguayo. Con orden, compromiso y un arquero determinante, Lanús volvió a levantar la Copa Sudamericana.