Lanús derrotó a Atlético Mineiro y volvió a ganar la Sudamericana

Boca ya tiene rival: enfrentará a Argentinos en cuartos
Tras eliminar a Talleres en La Bombonera, el Xeneize jugará ante Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. El duelo será nuevamente en casa.
El Granate se consagró campeón en Asunción tras imponerse 5-4 por penales, con Nahuel Losada como figura decisiva. Igualaron 0-0 en los 90 minutos.Deportes22/11/2025GASTON PAROLA
Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer por 5-4 en la tanda de penales a Atlético Mineiro, luego de empatar 0-0 en el estadio Defensores del Chaco. El equipo argentino sumó así su segundo título en el certamen internacional, en una noche marcada por la gran actuación del arquero Nahuel Losada.
El encuentro mostró paridad durante los 90 minutos, con pocas situaciones claras y mucha tensión. La más determinante llegó sobre el final, cuando Losada protagonizó una atajada clave en un mano a mano frente a Alexsander, que permitió llevar la definición a los penales.
En la serie, Everson comenzó dando ventaja para el Galo al contener el remate de Walter Bou. Sin embargo, Losada respondió de inmediato al adivinar el disparo de Hulk. Luego anotaron Carlos Izquierdoz y Scarpa, mientras que Sasha Marcich y Dylan Aquino mantuvieron al Granate al frente. La segunda intervención del arquero argentino llegó ante Gabriel Teixeira, dejando al equipo de Mauricio Pellegrino con la chance de cerrar la serie.
Lautaro Acosta buscó sentenciar la historia, pero su remate se fue por encima del travesaño. Everson igualó la serie con un fuerte disparo y estiró la definición al golpe por golpe. Agustín Cardozo y Alexsander convirtieron en sus respectivos intentos, y Franco Watson mantuvo la presión a favor de Lanús.
La noche se cerró con la tercera atajada de Losada, esta vez ante Vítor Hugo, para sellar la consagración del Granate en territorio paraguayo. Con orden, compromiso y un arquero determinante, Lanús volvió a levantar la Copa Sudamericana.
El Xeneize venció 2-0 a la T en La Bombonera con un doblete de Miguel Merentiel y enfrentará a Argentinos Juniors en la próxima instancia.
El Pincha ganó 1-0 en Arroyito con un golazo de Edwuin Cetré y dejó afuera al reciente campeón de Liga. Ahora enfrentará a Central Córdoba.
Los pilotos de McLaren fueron excluidos por irregularidades técnicas en el fondo plano y la pelea por el título quedó al rojo vivo a dos fechas del final.
Desde las 22, el Ferroviario recibe al Ciclón en el Madre de Ciudades, en un duelo marcado por el gran presente local y la crisis institucional azulgrana. Habrá presencia de hinchas “neutrales”.
Este sábado, desde las 20, el Fortín recibe al Bicho por los octavos del Torneo Clausura. Ambos buscan cerrar el año con un paso firme hacia la siguiente fase.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La elección de Miss Universo 2025 quedó envuelta en polémica tras acusaciones sobre irregularidades en la votación y posibles conflictos de intereses. La organización defendió el proceso, pero persisten las dudas.
El Ejecutivo evalúa oficializar la convocatoria antes del 10 de diciembre, en medio de la renovación legislativa y la definición del calendario parlamentario para el verano.
En un operativo sobre la Ruta 8, la policía identificó a cuatro ocupantes de un vehículo y halló cigarrillos caseros y bolsas con sustancia similar a cannabis. Se inició una causa por estupefacientes.
Tres internos de González Catán amenazaron a un venadense y a su hija tras obtener su número en un sitio para adultos. Uno de los reclusos ya fue imputado.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.