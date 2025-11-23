Estudiantes sorprendió a Central y avanzó a cuartos

Boca ya tiene rival: enfrentará a Argentinos en cuartos
Tras eliminar a Talleres en La Bombonera, el Xeneize jugará ante Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. El duelo será nuevamente en casa.
El Pincha ganó 1-0 en Arroyito con un golazo de Edwuin Cetré y dejó afuera al reciente campeón de Liga. Ahora enfrentará a Central Córdoba.Deportes23/11/2025GASTON PAROLA
Estudiantes dio un golpe inesperado en el Gigante de Arroyito y eliminó a Rosario Central del Torneo Clausura al imponerse por 1-0 en el cruce de octavos de final. El equipo platense logró la clasificación gracias a un gran remate de Edwuin Cetré, en un partido donde debió resistir con un jugador menos tras la expulsión de Miker Amondarain.
El encuentro se disputó este domingo en Rosario, pocos días después de la consagración del Canalla como campeón de Liga, un logro que había generado controversia por las formas en que se definió el título. En esta oportunidad, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no logró imponer su ritmo y sufrió un golpe inesperado ante su gente.
El Pincha encontró la ventaja promediando la primera mitad, cuando Cetré sacó un derechazo que se coló junto al palo izquierdo de Axel Werner. Desde entonces, Estudiantes manejó los tiempos, cerró espacios y apostó a contragolpear, incluso después de quedar con diez jugadores.
Central buscó el empate con insistencia en el complemento, pero se topó con una defensa firme y un rival ordenado que no dejó huecos. De esta manera, Estudiantes se metió entre los ocho mejores y será rival de Central Córdoba, que el sábado dejó en el camino a San Lorenzo.
El Xeneize venció 2-0 a la T en La Bombonera con un doblete de Miguel Merentiel y enfrentará a Argentinos Juniors en la próxima instancia.
Los pilotos de McLaren fueron excluidos por irregularidades técnicas en el fondo plano y la pelea por el título quedó al rojo vivo a dos fechas del final.
El Granate se consagró campeón en Asunción tras imponerse 5-4 por penales, con Nahuel Losada como figura decisiva. Igualaron 0-0 en los 90 minutos.
Desde las 22, el Ferroviario recibe al Ciclón en el Madre de Ciudades, en un duelo marcado por el gran presente local y la crisis institucional azulgrana. Habrá presencia de hinchas “neutrales”.
Este sábado, desde las 20, el Fortín recibe al Bicho por los octavos del Torneo Clausura. Ambos buscan cerrar el año con un paso firme hacia la siguiente fase.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La elección de Miss Universo 2025 quedó envuelta en polémica tras acusaciones sobre irregularidades en la votación y posibles conflictos de intereses. La organización defendió el proceso, pero persisten las dudas.
El Ejecutivo evalúa oficializar la convocatoria antes del 10 de diciembre, en medio de la renovación legislativa y la definición del calendario parlamentario para el verano.
En un operativo sobre la Ruta 8, la policía identificó a cuatro ocupantes de un vehículo y halló cigarrillos caseros y bolsas con sustancia similar a cannabis. Se inició una causa por estupefacientes.
Tres internos de González Catán amenazaron a un venadense y a su hija tras obtener su número en un sitio para adultos. Uno de los reclusos ya fue imputado.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.