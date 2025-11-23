Estudiantes sorprendió a Central y avanzó a cuartos

Estudiantes dio un golpe inesperado en el Gigante de Arroyito y eliminó a Rosario Central del Torneo Clausura al imponerse por 1-0 en el cruce de octavos de final. El equipo platense logró la clasificación gracias a un gran remate de Edwuin Cetré, en un partido donde debió resistir con un jugador menos tras la expulsión de Miker Amondarain.

El encuentro se disputó este domingo en Rosario, pocos días después de la consagración del Canalla como campeón de Liga, un logro que había generado controversia por las formas en que se definió el título. En esta oportunidad, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no logró imponer su ritmo y sufrió un golpe inesperado ante su gente.

El Pincha encontró la ventaja promediando la primera mitad, cuando Cetré sacó un derechazo que se coló junto al palo izquierdo de Axel Werner. Desde entonces, Estudiantes manejó los tiempos, cerró espacios y apostó a contragolpear, incluso después de quedar con diez jugadores.

Central buscó el empate con insistencia en el complemento, pero se topó con una defensa firme y un rival ordenado que no dejó huecos. De esta manera, Estudiantes se metió entre los ocho mejores y será rival de Central Córdoba, que el sábado dejó en el camino a San Lorenzo.