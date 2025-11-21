Prisión preventiva para un acusado de reiterados robos en un campo de Villa Cañás

El Ministerio Público de la Acusación avanzó con la imputación a un hombre de Villa Cañás, identificado como N.A., por su presunta participación en dos robos ocurridos en un mismo establecimiento rural, además de un hecho de encubrimiento vinculado a una bicicleta sustraída. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Damián Casullo y aceptada por el juez Leandro Martín, quien dictó 30 días de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron en el predio conocido como “Campo Quinart”, ubicado a cinco kilómetros al sudeste de la ciudad, sobre la Ruta 94. Según la acusación, entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril de 2022 el imputado habría forzado el portón de un galpón y sustraído cuatro baterías de vehículos, un alternador y otros elementos de trabajo. Parte de lo robado fue secuestrado horas después durante controles policiales y un allanamiento domiciliario.

El segundo episodio sucedió el 30 de abril del mismo año. Esa noche, N.A. habría regresado al lugar con intenciones de llevarse herramientas eléctricas, entre ellas taladros, una amoladora y un gato hidráulico. La activación de la alarma frustró el hecho y el acusado abandonó su camioneta en el lugar. Horas después, volvió junto a su hermano y dos menores para intentar retirarla, momento en el que nuevamente se secuestraron elementos robados.

A estos dos episodios se sumó una tercera acusación: el 15 de noviembre de 2025, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detectó al imputado circulando en una bicicleta marca Firebird robada días antes de una cochera situada en calle Santa Fe al 1600. Por este hecho, se le atribuyó encubrimiento.

Con los elementos reunidos, el fiscal Casullo imputó a N.A. por robo calificado en despoblado, robo calificado en grado de tentativa y encubrimiento. Mientras avanza la investigación, la Justicia dispuso que permanezca detenido por 30 días.