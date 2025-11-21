Prisión preventiva para un acusado de reiterados robos en un campo de Villa Cañás

Servicio de recolección suspendido por feriados y paro municipal
La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido a los feriados y al paro de la ATM, no se prestarán servicios de recolección ni limpieza durante el fin de semana largo.
El imputado, identificado como N.A., fue acusado de ingresar dos veces a un predio rural y de tener en su poder una bicicleta robada. La Justicia ordenó 30 días de prisión preventiva.Villa Cañás21/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Ministerio Público de la Acusación avanzó con la imputación a un hombre de Villa Cañás, identificado como N.A., por su presunta participación en dos robos ocurridos en un mismo establecimiento rural, además de un hecho de encubrimiento vinculado a una bicicleta sustraída. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Damián Casullo y aceptada por el juez Leandro Martín, quien dictó 30 días de prisión preventiva.
Los hechos ocurrieron en el predio conocido como “Campo Quinart”, ubicado a cinco kilómetros al sudeste de la ciudad, sobre la Ruta 94. Según la acusación, entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril de 2022 el imputado habría forzado el portón de un galpón y sustraído cuatro baterías de vehículos, un alternador y otros elementos de trabajo. Parte de lo robado fue secuestrado horas después durante controles policiales y un allanamiento domiciliario.
El segundo episodio sucedió el 30 de abril del mismo año. Esa noche, N.A. habría regresado al lugar con intenciones de llevarse herramientas eléctricas, entre ellas taladros, una amoladora y un gato hidráulico. La activación de la alarma frustró el hecho y el acusado abandonó su camioneta en el lugar. Horas después, volvió junto a su hermano y dos menores para intentar retirarla, momento en el que nuevamente se secuestraron elementos robados.
A estos dos episodios se sumó una tercera acusación: el 15 de noviembre de 2025, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detectó al imputado circulando en una bicicleta marca Firebird robada días antes de una cochera situada en calle Santa Fe al 1600. Por este hecho, se le atribuyó encubrimiento.
Con los elementos reunidos, el fiscal Casullo imputó a N.A. por robo calificado en despoblado, robo calificado en grado de tentativa y encubrimiento. Mientras avanza la investigación, la Justicia dispuso que permanezca detenido por 30 días.
El Centro Cultural fue escenario de “Un nuevo amanecer”, la presentación de fin de año del Taller de Danzas Municipal, con participación de grupos locales y de localidades vecinas.
El organismo reiteró que quienes tengan autorizaciones vencidas deben realizar la gestión nuevamente para mantener el beneficio del 100% en sus tratamientos.
Juan Arigoni, referente de ATM, confirmó que la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves tras denunciar irregularidades y maltrato laboral en áreas del municipio.
Por pronóstico de lluvia y tormentas, la segunda edición de “Escuelas que cantan” fue suspendida. El evento se reprogramó para el miércoles 26 de noviembre.
La Municipalidad inició la construcción de nueve cuadras de cordón cuneta con apoyo del Gobierno provincial, comenzando por calle 71 entre 50 y 52.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.