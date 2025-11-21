Nuevas imputaciones por el crimen del narco asesinado en Piñero

La Justicia ordenó este jueves la prisión preventiva efectiva para nueve internos y tres agentes penitenciarios imputados por el homicidio de Agustín De la Encina Cappelletti, ocurrido el 13 de enero de 2025 en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. La resolución se tomó durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La fiscal del caso, Paula Barros, atribuyó a Jorge G. el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de instigador. En tanto, Marcelo C., Franco A., Nahuel C., Sebastián G., Adrián R., Darío V., Kevin S. y Jonatan G. fueron imputados como coautores del mismo delito.

El juez de primera instancia, Dr. Sosa, dio por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva para todos los acusados. Además, ordenó restricciones de comunicación entre los involucrados y hacia el exterior.

Cómo ocurrió el crimen dentro del pabellón 6

Según la acusación fiscal, el ataque se produjo tras el horario de visitas, cuando el pabellón ya se encontraba despejado. En ese momento, Jorge G., delegado del sector, habría dado la orden de ejecutar un plan previamente acordado para asesinar a De la Encina.

Cuando la víctima descendió desde la planta alta hacia el patio interno, fue interceptada por Marcelo C. y Franco A., quienes comenzaron a golpearla con puños y elementos corto-punzantes. De la Encina intentó refugiarse en la jaula de seguridad, pero encontró la puerta cerrada y fue alcanzado nuevamente.

Una vez dentro de la jaula, las agresiones continuaron. La fiscalía sostiene que Jorge G. y Jonatan G. pidieron reiteradas veces que se habilitara el ingreso de más internos. Minutos después, y por orden del jefe de vigilancia Hernán P., los celadores Julián A. y Gustavo R. abrieron la puerta, permitiendo la entrada de más detenidos que continuaron el ataque.

Entre los internos que se sumaron a la golpiza se encuentran Nahuel C., Sebastián G., Adrián R., Darío V. y Kevin S. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció ese mismo día alrededor de las 19.

También imputan a tres agentes penitenciarios

La fiscalía atribuyó responsabilidades penales a miembros del Servicio Penitenciario de Santa Fe por su participación en los hechos.

Julián A. y Gustavo R. fueron imputados por homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y abuso funcional, como partícipes primarios.

Hernán P., jefe de vigilancia, recibió la misma imputación en calidad de instigador.

Los tres agentes también quedaron bajo prisión preventiva efectiva.

La investigación continuará para definir el grado de participación de cada uno de los involucrados en uno de los episodios más graves registrados en la cárcel de Piñero en los últimos años.