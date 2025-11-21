Norris lideró un día complicado en las prácticas de Las Vegas

Curazao clasificó al Mundial 2026 con un plan basado en talento neerlandés
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El británico marcó el mejor tiempo en una jornada marcada por banderas rojas y problemas con una alcantarilla suelta. Antonelli fue segundo y Leclerc terminó tercero antes de abandonar.Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
Las prácticas del Gran Premio de Las Vegas volvieron a dejar en evidencia las dificultades del circuito urbano. Lando Norris fue el más rápido del primer día, en una jornada que tuvo múltiples interrupciones por una alcantarilla floja que obligó a detener la actividad en dos ocasiones.
El líder del campeonato cerró su mejor vuelta en 1m33s602 con el McLaren, aprovechando el escaso tiempo disponible en pista. El trazado estuvo frío durante toda la tanda, con 16 grados en el asfalto y lloviznas leves, lo que complicó la puesta en temperatura de los neumáticos. Incluso el propio Norris atravesó momentos difíciles, con varias pasadas de frenada y problemas de grip en los ensayos iniciales.
Detrás del británico se ubicó Kimi Antonelli, quien volvió a mostrar un gran nivel tras su segundo puesto en San Pablo. El joven italiano logró cerrar una vuelta competitiva antes de las banderas rojas, algo que no pudo hacer su compañero George Russell, séptimo.
Charles Leclerc, dominador del primer entrenamiento, terminó tercero. El monegasco se vio afectado por un problema en su Ferrari durante el breve reinicio de la sesión y debió detener el auto en una de las calles externas del circuito.
Red Bull fue uno de los equipos más perjudicados por las interrupciones. Max Verstappen finalizó noveno, sin llegar a completar una vuelta rápida con el compuesto blando, mientras que Oscar Piastri cerró el día en el 14.º lugar. Franco Colapinto, por su parte, terminó 16.º en una tanda que dejó pocas conclusiones.
La actividad continuará este viernes con el tercer entrenamiento y la clasificación. Los equipos esperan completar el programa pendiente, mientras se repiten los cuestionamientos sobre el estado de las alcantarillas del circuito, un problema que ya había generado inconvenientes en ediciones anteriores.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El Pincha rechazó que se haya aprobado el título de Liga 2025 para Rosario Central y el tesorero de AFA lo cruzó con firmeza, mostrando el acta oficial.
Del 5-4 en la Primera B a los playoffs de Primera: este domingo vuelven a cruzarse dos equipos que pasaron del anonimato al centro de la polémica en el fútbol argentino.
La AFA presentó la nueva Recopa de Campeones, un triangular que reunirá a tres ganadores nacionales y aplicará un reglamento novedoso en la asignación de puntos.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.