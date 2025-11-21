Norris lideró un día complicado en las prácticas de Las Vegas

Las prácticas del Gran Premio de Las Vegas volvieron a dejar en evidencia las dificultades del circuito urbano. Lando Norris fue el más rápido del primer día, en una jornada que tuvo múltiples interrupciones por una alcantarilla floja que obligó a detener la actividad en dos ocasiones.

El líder del campeonato cerró su mejor vuelta en 1m33s602 con el McLaren, aprovechando el escaso tiempo disponible en pista. El trazado estuvo frío durante toda la tanda, con 16 grados en el asfalto y lloviznas leves, lo que complicó la puesta en temperatura de los neumáticos. Incluso el propio Norris atravesó momentos difíciles, con varias pasadas de frenada y problemas de grip en los ensayos iniciales.

Detrás del británico se ubicó Kimi Antonelli, quien volvió a mostrar un gran nivel tras su segundo puesto en San Pablo. El joven italiano logró cerrar una vuelta competitiva antes de las banderas rojas, algo que no pudo hacer su compañero George Russell, séptimo.

Charles Leclerc, dominador del primer entrenamiento, terminó tercero. El monegasco se vio afectado por un problema en su Ferrari durante el breve reinicio de la sesión y debió detener el auto en una de las calles externas del circuito.

Red Bull fue uno de los equipos más perjudicados por las interrupciones. Max Verstappen finalizó noveno, sin llegar a completar una vuelta rápida con el compuesto blando, mientras que Oscar Piastri cerró el día en el 14.º lugar. Franco Colapinto, por su parte, terminó 16.º en una tanda que dejó pocas conclusiones.

La actividad continuará este viernes con el tercer entrenamiento y la clasificación. Los equipos esperan completar el programa pendiente, mientras se repiten los cuestionamientos sobre el estado de las alcantarillas del circuito, un problema que ya había generado inconvenientes en ediciones anteriores.