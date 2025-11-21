Allanan la casa de un empleado del Correo en Venado Tuerto

Detienen a dos personas vinculadas al “Wacho Maxi” por microtráfico
La PDI realizó dos allanamientos en Venado Tuerto y apresó a un hombre y una mujer ligados a Maximiliano “Wacho” Ríos. Se secuestró marihuana y otros elementos clave para la causa.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
Personal de la Comisaría 2da intervino en un hecho de amenazas luego de una denuncia realizada este 20 de noviembre en el Centro Territorial de Denuncias. Según se informó, un empleado del Correo Argentino habría enviado al grupo interno de WhatsApp la imagen de un arma de fuego acompañada de un mensaje de tono intimidante.
Tras la presentación formal, la fiscal en turno ordenó comenzar la investigación y dispuso una serie de medidas en la sede postal para esclarecer lo sucedido.
Ese mismo día, se ejecutó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en Saavedra al 400. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular y una escopeta de un caño sin numeración visible.
El hombre, de 58 años, fue trasladado a sede policial para ser notificado por los delitos de amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego.
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto desarticuló una organización narco con operaciones en tres ciudades. El operativo incluyó nueve allanamientos y el decomiso de 4,4 kilos de cocaína, el mayor registrado por el fuero local.
La Policía identificó al presunto autor del hecho y secuestró el rodado tras un allanamiento en una vivienda de la ciudad. La Fiscalía avanza con la investigación.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
La sentencia se dictó en un juicio abreviado. Los hechos incluyeron violencia de género y robos registrados entre 2023 y 2025.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.