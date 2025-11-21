Allanan la casa de un empleado del Correo en Venado Tuerto

Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.

Personal de la Comisaría 2da intervino en un hecho de amenazas luego de una denuncia realizada este 20 de noviembre en el Centro Territorial de Denuncias. Según se informó, un empleado del Correo Argentino habría enviado al grupo interno de WhatsApp la imagen de un arma de fuego acompañada de un mensaje de tono intimidante.

Tras la presentación formal, la fiscal en turno ordenó comenzar la investigación y dispuso una serie de medidas en la sede postal para esclarecer lo sucedido.

Ese mismo día, se ejecutó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en Saavedra al 400. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular y una escopeta de un caño sin numeración visible.

El hombre, de 58 años, fue trasladado a sede policial para ser notificado por los delitos de amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego.

