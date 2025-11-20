Servicio de recolección suspendido por feriados y paro municipal

La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido a los feriados y al paro de la ATM, no se prestarán servicios de recolección ni limpieza durante el fin de semana largo.

Villa Cañás20/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Eae_DnuIs_1300x655__1

La Municipalidad de Villa Cañás comunicó que, a raíz de los feriados del viernes 21 y lunes 24, y del paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), no se realizará la recolección de residuos domiciliarios. Tampoco habrá limpieza de contenedores ni servicio de riego.

Según explicaron desde el Ejecutivo local, la interrupción de estos servicios se extenderá durante todo el fin de semana largo, lo que generará únicamente la presencia de guardias mínimas.

Ante este panorama, se solicita a los vecinos evitar sacar los residuos a la vía pública y no utilizar los contenedores, con el objetivo de mantener la ciudad ordenada y evitar acumulación de basura en los espacios comunes.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración comunitaria para transitar estos días de manera organizada y retomar normalmente los servicios una vez finalizada la medida gremial.

Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.9b4d9ee1d213b742.Ml9ub3JtYWwud2VicA%3D%3D

Gizzi aclaró la decisión que desencadenó el paro municipal

LORENA ACOSTA
Sonic Tv20/11/2025

El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.

Boletín de noticias