Servicio de recolección suspendido por feriados y paro municipal

Muestra anual del Taller de Danzas convocó a más de cien bailarinas
El Centro Cultural fue escenario de “Un nuevo amanecer”, la presentación de fin de año del Taller de Danzas Municipal, con participación de grupos locales y de localidades vecinas.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido a los feriados y al paro de la ATM, no se prestarán servicios de recolección ni limpieza durante el fin de semana largo.Villa Cañás20/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás comunicó que, a raíz de los feriados del viernes 21 y lunes 24, y del paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), no se realizará la recolección de residuos domiciliarios. Tampoco habrá limpieza de contenedores ni servicio de riego.
Según explicaron desde el Ejecutivo local, la interrupción de estos servicios se extenderá durante todo el fin de semana largo, lo que generará únicamente la presencia de guardias mínimas.
Ante este panorama, se solicita a los vecinos evitar sacar los residuos a la vía pública y no utilizar los contenedores, con el objetivo de mantener la ciudad ordenada y evitar acumulación de basura en los espacios comunes.
Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración comunitaria para transitar estos días de manera organizada y retomar normalmente los servicios una vez finalizada la medida gremial.
El organismo reiteró que quienes tengan autorizaciones vencidas deben realizar la gestión nuevamente para mantener el beneficio del 100% en sus tratamientos.
Juan Arigoni, referente de ATM, confirmó que la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves tras denunciar irregularidades y maltrato laboral en áreas del municipio.
Por pronóstico de lluvia y tormentas, la segunda edición de “Escuelas que cantan” fue suspendida. El evento se reprogramó para el miércoles 26 de noviembre.
La Municipalidad inició la construcción de nueve cuadras de cordón cuneta con apoyo del Gobierno provincial, comenzando por calle 71 entre 50 y 52.
La Municipalidad anunció una nueva capacitación para manipuladores de alimentos que se dictará el 2 y 3 de diciembre en el Club Argentino de Servicio. Está dirigida a comercios, instituciones y áreas vinculadas a la salud.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La familia del pequeño Fausto aclaró la situación luego de la viralización de un video grabado en una iglesia. Explicaron que el niño atraviesa una alopecia de origen emocional y que no padece ninguna enfermedad grave.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.