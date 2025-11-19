Norris, Piastri y Verstappen definen el título rumbo a Las Vegas

A tres fechas del final, McLaren lidera la pelea por el campeonato de pilotos, mientras Verstappen intenta sostener sus últimas chances. El GP de Las Vegas puede ordenar el desenlace.

La Fórmula 1 ingresa en su tramo decisivo con una definición que promete tensión hasta el último metro. Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, llegan a Las Vegas como principales aspirantes al título, mientras Max Verstappen mantiene opciones mínimas para seguir en carrera.

El británico encabeza el campeonato con 390 puntos, seguido por Piastri con 366 y por Verstappen, tercero con 341 unidades. Tras la cita estadounidense quedarán dos fechas: Qatar, con formato Sprint, y Abu Dhabi, la última de la temporada. En total, restan 83 puntos por disputarse.

Qué necesita Lando Norris:

No está obligado a ganar. Incluso siendo segundo en los tres Grandes Premios restantes y en el Sprint, superaría a Piastri por dos puntos en un escenario de victorias del australiano. De todas maneras, no puede consagrarse en Las Vegas: aun con triunfo propio y sin puntos para Piastri y Verstappen, la ventaja no alcanzaría para cerrar el campeonato.

Qué necesita Oscar Piastri:

El australiano debe descontar al menos dos puntos a Norris entre Las Vegas y Qatar para llegar con posibilidades a Abu Dhabi. Si ganara los cuatro eventos restantes, sería campeón siempre que su compañero no finalice segundo en todos. Lleva cinco carreras sin subir al podio.

Qué necesita Max Verstappen:

El neerlandés depende de un panorama casi perfecto. Ganando los cuatro eventos, Norris debería terminar quinto o peor en los Grandes Premios y sexto como máximo en el Sprint. Una victoria del británico en Las Vegas podría dejarlo eliminado matemáticamente, salvo que él termine segundo.

La carrera en Nevada no definirá al campeón, pero sí puede marcar el punto de quiebre para el cierre de una temporada altamente competitiva.

