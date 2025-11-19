Alpine se entusiasma con Colapinto antes del GP de Las Vegas

Alpine llega al Gran Premio de Las Vegas con un tono más optimista que el que mostró durante gran parte del año. La escudería publicó un mensaje en sus redes sociales que destacó el trabajo conjunto entre Pierre Gasly y Franco Colapinto, gesto que generó ilusión entre los seguidores del piloto argentino.

En el posteo, el equipo francés habló de “máximo esfuerzo para la triple jornada final”, acompañado por una imagen de Gasly concentrado frente a un monitor y otra del bonaerense saludando al personal del box. La comunicación se interpretó como una señal de respaldo hacia el joven piloto en un cierre de temporada marcado por dificultades competitivas.

Colapinto, en su segundo año en la Fórmula 1, acumuló experiencia con un auto limitado en rendimiento, pero logró consolidar su presencia dentro del equipo. Desde Alpine aseguran que el objetivo para Las Vegas es aprovechar la exposición del evento nocturno, sumar datos y fortalecer la labor conjunta entre sus dos pilotos, combinando la trayectoria del francés con la adaptación del argentino. La mirada está puesta en 2026, año clave por el nuevo reglamento técnico.

En la previa, el argentino expresó su entusiasmo: “Estoy deseando empezar juntos la próxima temporada, pero antes tenemos las tres últimas rondas de 2025, empezando esta semana en Las Vegas. Este circuito es uno de los platos fuertes del año y pocos pilotos pueden decir que corrieron en el Strip”.

En 2024, Colapinto vivió un fin de semana intenso en el mismo trazado tras sufrir un fuerte accidente en clasificación que superó los 50G. Pese a la magnitud del impacto, el equipo reparó el auto a contrarreloj y el argentino logró terminar la carrera en el 14º puesto.

Para este año, la actividad en Las Vegas comenzará el jueves 20 de noviembre con los primeros entrenamientos a las 21:30. El viernes continuarán las prácticas restantes, mientras que la clasificación será el sábado 22 a la 01:00. La carrera principal se disputará el domingo 23, también a la 01:00.