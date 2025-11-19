FIA detecta dispositivos ilegales y sacude la Fórmula 1 en Brasil

Lanús define su camino local mientras espera la final en Asunción
El ente regulador encontró elementos irregulares en varios autos durante el GP de Brasil. La anomalía alteró el rendimiento de las escuderías y reavivó cuestionamientos sobre el control técnico.Deportes19/11/2025GASTON PAROLA
El Gran Premio de Brasil dejó una polémica inesperada luego de que la FIA retirara dispositivos no autorizados instalados en varios monoplazas. La inspección reveló el uso de placas de titanio modificadas para alterar el desgaste del fondo plano, una práctica que impactó directamente en el rendimiento de los autos afectados y abrió un fuerte debate dentro del paddock.
La irregularidad salió a la luz tras la sprint del sábado, cuando Jo Bauer, delegado técnico de la FIA, inspeccionó los suelos antes de la clasificación. Allí detectó elementos capaces de calentar los patines de titanio, lo que provocaba su expansión hacia abajo. El efecto permitía que los autos circularan a menor altura sin que la tabla de desgaste mostrara señales anómalas al momento del control. Durante la vuelta de enfriamiento, ya sin temperatura, el metal volvía a su tamaño normal y superaba los chequeos reglamentarios.
Las normas indican que deben existir tres patines de titanio perfectamente alineados con la tabla de madera inferior, y su desgaste es un parámetro clave para evitar ventajas ilegales. El comportamiento observado en Brasil —autos muy bajos sin desgaste visible— levantó sospechas entre técnicos y equipos, lo que motivó la revisión detallada.
Según medios especializados como Motorsport Japón y El Español, las escuderías señaladas debieron retirar las piezas y elevar la parte trasera de sus autos antes de la Q1, perdiendo carga aerodinámica y, en consecuencia, ritmo en pista. En el paddock se mencionó a Haas y Racing Bulls como posibles beneficiados antes de la detección de la maniobra.
Fernando Alonso, quien completó un fin de semana irregular con el Aston Martin (14°), deslizó críticas indirectas sobre la situación: “No puedo ser del todo honesto, pero todos han mejorado mucho”, comentó con evidente malestar.
Tras el hallazgo, la FIA trabaja en una actualización del reglamento técnico. La modificación entrará en vigencia en 2026, cuando comience el nuevo ciclo normativo, y buscará limitar materiales y métodos que hoy generan vacíos difíciles de controlar.
