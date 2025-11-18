Lorenzetti cuestionó el desarrollo del juicio por la causa Cuadernos

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, calificó como “inadmisible” la forma en que se está llevando adelante el juicio de la causa Cuadernos. Lo hizo en una entrevista con Radio Rivadavia, donde planteó serias críticas a la organización del proceso judicial.

“No puede ser o no es admisible un juicio de una megacausa en esos términos para toda la sociedad, no está bien”, expresó. Según el ministro del máximo tribunal, las dificultades que enfrenta el caso responden a “el abandono de las políticas de Estado” que deberían sostener este tipo de investigaciones complejas.

Lorenzetti recordó que, al incorporarse a la Corte Suprema, se elaboró un plan estratégico para abordar las megacausas judiciales con una estructura específica que respaldara el trabajo de los magistrados. “Tiene que haber una estructura que respalde a esos jueces para que puedan ejercerla. El problema es la organización, no solo los jueces. Lo que falla es el abandono a la política de Estado”, sostuvo durante la entrevista en el programa Cada Mañana.

Las declaraciones reavivan el debate sobre la gestión de causas de alto impacto institucional y la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales para garantizar procesos ágiles y transparentes.