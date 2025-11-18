Lorenzetti cuestionó el desarrollo del juicio por la causa Cuadernos

La Niña deja menos lluvias y más calor en gran parte del país
El fenómeno climático mantiene un escenario de déficit hídrico y temperaturas elevadas en Argentina, con fuerte impacto en la región centro y la provincia de Buenos Aires.
El ministro de la Corte Suprema afirmó que el proceso judicial de la megacausa “no es admisible” y atribuyó las fallas al abandono de políticas de Estado.País18/11/2025SOFIA ZANOTTI
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, calificó como “inadmisible” la forma en que se está llevando adelante el juicio de la causa Cuadernos. Lo hizo en una entrevista con Radio Rivadavia, donde planteó serias críticas a la organización del proceso judicial.
“No puede ser o no es admisible un juicio de una megacausa en esos términos para toda la sociedad, no está bien”, expresó. Según el ministro del máximo tribunal, las dificultades que enfrenta el caso responden a “el abandono de las políticas de Estado” que deberían sostener este tipo de investigaciones complejas.
Lorenzetti recordó que, al incorporarse a la Corte Suprema, se elaboró un plan estratégico para abordar las megacausas judiciales con una estructura específica que respaldara el trabajo de los magistrados. “Tiene que haber una estructura que respalde a esos jueces para que puedan ejercerla. El problema es la organización, no solo los jueces. Lo que falla es el abandono a la política de Estado”, sostuvo durante la entrevista en el programa Cada Mañana.
Las declaraciones reavivan el debate sobre la gestión de causas de alto impacto institucional y la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales para garantizar procesos ágiles y transparentes.
Francisco Paoltroni confirmó que el Senado debatirá en extraordinarias tres proyectos clave del Gobierno, incluida la derogación de la Ley de Glaciares. También anunció su regreso al bloque oficialista.
El presidente de la Cámara de Diputados adelantó que el Presupuesto 2026 será el primer tema de debate tras el recambio legislativo, seguido por reformas laborales, tributarias y penales. También destacó el acuerdo con EE.UU. y el proyecto político de Milei.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
La ministra y senadora electa mantuvo un encuentro clave con la vicepresidenta, donde abordaron la agenda legislativa y los tiempos previstos para la reforma laboral y el Presupuesto.
El Ejecutivo estudia una reforma tributaria que incluiría el fin del Monotributo y cambios en Ganancias para avanzar hacia una economía más formalizada, según planteó a empresarios.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.