Gobierno no insistirá con la asunción de Villaverde en el Senado

El Gobierno se encamina a una derrota parlamentaria con impacto político moderado: la oposición buscará impedir la asunción de Lorena Villaverde como senadora nacional. La legisladora electa por La Libertad Avanza está vinculada a una causa por narcomenudeo en Estados Unidos, un antecedente que vuelve a escena a días del recambio legislativo.

El próximo miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales tratará los pliegos de todas las autoridades electas. En ese temario, el peronismo incorporó la impugnación contra Villaverde. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo no desplegará una defensa activa. Consideran que sostener su pliego iría en contra del impulso político que buscan darle al proyecto de Ficha Limpia, iniciativa que limita la elegibilidad de candidatos con condenas en segunda instancia.



La situación de la rionegrina se hizo pública meses atrás, cuando trascendió que habría sido detenida hace más de 20 años en Florida por transportar 400 gramos de cocaína. En campaña, la dirigente difundió videos sometiéndose a pruebas toxicológicas para mostrar que no consume drogas.

Si finalmente el Senado rechaza su pliego, el reemplazo natural será Enzo Fullone, suplente de la lista y actual trabajador de Vialidad Nacional en Río Negro.



La oposición también evalúa impugnar los ingresos de Patricia Bullrich, todavía ministra de Seguridad, y de Nadia Márquez, quienes integrarán el bloque libertario a partir del 10 de diciembre. Aunque Bullrich participó de reuniones internas con legisladores de su espacio, no se involucró directamente en la defensa de Villaverde.

En Asuntos Constitucionales, el peronismo cuenta con ocho de los 19 miembros y tendría el acompañamiento de al menos tres senadores de otros bloques, lo que garantizaría las firmas necesarias para avanzar con el rechazo.

El oficialismo reconoce que la polémica perjudica la búsqueda de reabrir la discusión por Ficha Limpia, proyecto que en mayo quedó a un voto de su aprobación. En paralelo, la oposición intentará avanzar este jueves con la ley que limita la capacidad del Presidente para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, que vuelve al Senado tras haber sido modificada en Diputados.