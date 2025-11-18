Gobierno no insistirá con la asunción de Villaverde en el Senado

Milei y Trump asistirán juntos al sorteo del Mundial 2026
El presidente argentino participará del evento el 5 de diciembre en Washington, donde compartirá el palco principal con Donald Trump. La ceremonia definirá los grupos del próximo Mundial.
El oficialismo da por hecho que la Cámara alta rechazará el pliego de la legisladora electa, señalada por una antigua causa en Estados Unidos. El caso afecta la estrategia por la ley de Ficha Limpia.Política 18/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno se encamina a una derrota parlamentaria con impacto político moderado: la oposición buscará impedir la asunción de Lorena Villaverde como senadora nacional. La legisladora electa por La Libertad Avanza está vinculada a una causa por narcomenudeo en Estados Unidos, un antecedente que vuelve a escena a días del recambio legislativo.
El próximo miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales tratará los pliegos de todas las autoridades electas. En ese temario, el peronismo incorporó la impugnación contra Villaverde. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo no desplegará una defensa activa. Consideran que sostener su pliego iría en contra del impulso político que buscan darle al proyecto de Ficha Limpia, iniciativa que limita la elegibilidad de candidatos con condenas en segunda instancia.
La situación de la rionegrina se hizo pública meses atrás, cuando trascendió que habría sido detenida hace más de 20 años en Florida por transportar 400 gramos de cocaína. En campaña, la dirigente difundió videos sometiéndose a pruebas toxicológicas para mostrar que no consume drogas.
Si finalmente el Senado rechaza su pliego, el reemplazo natural será Enzo Fullone, suplente de la lista y actual trabajador de Vialidad Nacional en Río Negro.
La oposición también evalúa impugnar los ingresos de Patricia Bullrich, todavía ministra de Seguridad, y de Nadia Márquez, quienes integrarán el bloque libertario a partir del 10 de diciembre. Aunque Bullrich participó de reuniones internas con legisladores de su espacio, no se involucró directamente en la defensa de Villaverde.
En Asuntos Constitucionales, el peronismo cuenta con ocho de los 19 miembros y tendría el acompañamiento de al menos tres senadores de otros bloques, lo que garantizaría las firmas necesarias para avanzar con el rechazo.
El oficialismo reconoce que la polémica perjudica la búsqueda de reabrir la discusión por Ficha Limpia, proyecto que en mayo quedó a un voto de su aprobación. En paralelo, la oposición intentará avanzar este jueves con la ley que limita la capacidad del Presidente para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, que vuelve al Senado tras haber sido modificada en Diputados.
El Gobierno encara la última ronda de negociaciones con gobernadores para asegurar apoyos al Presupuesto y las reformas. Paralelamente, impulsa una estrategia para debilitar al PJ y ganar mayor poder parlamentario.
El Gobierno adelantó que deberá modificar normas locales para cumplir con los compromisos del futuro acuerdo con Estados Unidos, cuyo texto final aún se encuentra en elaboración. Las reformas alcanzarían áreas aduaneras, regulatorias y laborales.
El gobernador bonaerense y más de 30 intendentes firmaron un petitorio que denuncia “persecución judicial” y pide la detención domiciliaria del exministro por una enfermedad crónica.
Nuevas filtraciones exponen cómo operaba el grupo ligado a Diego Spagnuolo y apuntan a una presunta red de pagos irregulares dentro del organismo.
El jefe de Gabinete desestimó que la reforma laboral afecte al empleo público y pidió cautela ante versiones sobre el monotributo. También cuestionó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.