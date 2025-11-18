La Niña deja menos lluvias y más calor en gran parte del país

Lorenzetti cuestionó el desarrollo del juicio por la causa Cuadernos
El ministro de la Corte Suprema afirmó que el proceso judicial de la megacausa “no es admisible” y atribuyó las fallas al abandono de políticas de Estado.
El fenómeno climático mantiene un escenario de déficit hídrico y temperaturas elevadas en Argentina, con fuerte impacto en la región centro y la provincia de Buenos Aires.País18/11/2025SOFIA ZANOTTI
La presencia de La Niña continúa definiendo un panorama climático desfavorable para las zonas productivas del país. Según un análisis del portal Meteored, la combinación entre el enfriamiento del Pacífico y otros índices atmosféricos potencia la falta de lluvias y las temperaturas por encima de lo normal, especialmente en el centro-este y el Litoral.
Los organismos internacionales muestran matices sobre la intensidad del fenómeno. Mientras la NOAA confirma condiciones de La Niña, el BoM australiano observa valores cercanos al umbral. Aun así, la mayoría de los modelos coincide en que este patrón persistirá, al menos, hasta enero de 2026.
Uno de los factores que agrava la situación es el Dipolo del Océano Índico en fase negativa, conocido como “El Niño Indio”. Este índice refuerza el déficit de precipitaciones en Buenos Aires, el Litoral y parte de la Patagonia norte. A esto se suma la Oscilación Madden-Julian (MJO), que favorece temperaturas superiores a la media en el centro y norte del país.
Con este escenario, se espera que lo que resta de la primavera y el comienzo del verano mantenga lluvias por debajo de lo normal en regiones clave para la producción agropecuaria. El incremento de la evapotranspiración, producto del calor sostenido, intensifica el estrés hídrico en los cultivos.
A mediano plazo, los modelos proyectan un posible cambio de fase. Entre enero y marzo, la NOAA estima una transición hacia un estado neutral del ENOS. El Centro Europeo, en tanto, advierte la probabilidad de un nuevo evento El Niño durante 2026, lo que podría elevar nuevamente las temperaturas globales y posicionar al próximo año entre los más cálidos registrados.
Francisco Paoltroni confirmó que el Senado debatirá en extraordinarias tres proyectos clave del Gobierno, incluida la derogación de la Ley de Glaciares. También anunció su regreso al bloque oficialista.
El presidente de la Cámara de Diputados adelantó que el Presupuesto 2026 será el primer tema de debate tras el recambio legislativo, seguido por reformas laborales, tributarias y penales. También destacó el acuerdo con EE.UU. y el proyecto político de Milei.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
La ministra y senadora electa mantuvo un encuentro clave con la vicepresidenta, donde abordaron la agenda legislativa y los tiempos previstos para la reforma laboral y el Presupuesto.
El Ejecutivo estudia una reforma tributaria que incluiría el fin del Monotributo y cambios en Ganancias para avanzar hacia una economía más formalizada, según planteó a empresarios.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.