La Niña deja menos lluvias y más calor en gran parte del país

La presencia de La Niña continúa definiendo un panorama climático desfavorable para las zonas productivas del país. Según un análisis del portal Meteored, la combinación entre el enfriamiento del Pacífico y otros índices atmosféricos potencia la falta de lluvias y las temperaturas por encima de lo normal, especialmente en el centro-este y el Litoral.

Los organismos internacionales muestran matices sobre la intensidad del fenómeno. Mientras la NOAA confirma condiciones de La Niña, el BoM australiano observa valores cercanos al umbral. Aun así, la mayoría de los modelos coincide en que este patrón persistirá, al menos, hasta enero de 2026.



Uno de los factores que agrava la situación es el Dipolo del Océano Índico en fase negativa, conocido como “El Niño Indio”. Este índice refuerza el déficit de precipitaciones en Buenos Aires, el Litoral y parte de la Patagonia norte. A esto se suma la Oscilación Madden-Julian (MJO), que favorece temperaturas superiores a la media en el centro y norte del país.

Con este escenario, se espera que lo que resta de la primavera y el comienzo del verano mantenga lluvias por debajo de lo normal en regiones clave para la producción agropecuaria. El incremento de la evapotranspiración, producto del calor sostenido, intensifica el estrés hídrico en los cultivos.



A mediano plazo, los modelos proyectan un posible cambio de fase. Entre enero y marzo, la NOAA estima una transición hacia un estado neutral del ENOS. El Centro Europeo, en tanto, advierte la probabilidad de un nuevo evento El Niño durante 2026, lo que podría elevar nuevamente las temperaturas globales y posicionar al próximo año entre los más cálidos registrados.