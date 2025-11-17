Casa Rosada acelera acuerdos y busca reconfigurar el mapa político en el Congreso

La Casa Rosada inicia una semana clave en la que espera transformar promesas en hechos concretos. Con nuevas reuniones previstas entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro Diego Santilli, el Ejecutivo busca cerrar acuerdos con gobernadores y definir la hoja de ruta legislativa para las principales reformas impulsadas por Javier Milei.

En agenda figuran el Presupuesto 2026, modificaciones impositivas, la modernización laboral y cambios en el Código Penal. Además, se incluyen propuestas destinadas a seducir a los mandatarios provinciales: avales para créditos internacionales, compromisos de infraestructura, cancelación de deudas previsionales y la reforma de la Ley de Glaciares, que habilitaría mayor autonomía provincial para proyectos mineros.

Paralelamente, el oficialismo avanza con una estrategia política orientada a desarticular el poder del peronismo en Diputados y el Senado. Los encargados de esta ofensiva son Martín Menem y la futura senadora Patricia Bullrich, quienes buscan sumar aliados y restar miembros a los bloques más reacios a acompañar las reformas.

El Gobierno apunta a arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en ambas Cámaras, algo posible a partir del 10 de diciembre, cuando La Libertad Avanza y el peronismo quedarán con números similares. Con ese objetivo, el Ejecutivo aspira a influir en la designación de autoridades parlamentarias y el manejo de comisiones clave.



En el Senado, las conversaciones sorprendieron al oficialismo: fuentes cercanas a Victoria Villarruel y Patricia Bullrich estiman que hay al menos 44 senadores dispuestos a acompañar las reformas. Esto implicaría un escenario inédito, con un peronismo en minoría y sin el tercio necesario para bloquear designaciones de la Corte Suprema.

Otro punto en discusión es la Presidencia Provisional del Senado. La Casa Rosada impulsa a la neuquina Nadia Márquez, pero su elección depende del respaldo de los radicales y de los gobernadores que negocian activamente con el Ejecutivo.

Entre los mandatarios que mantienen hermetismo destaca Gerardo Zamora, futuro senador, con influencia directa sobre nueve bancas. Su posición será determinante en el armado final de los bloques.

Mientras tanto, Karina Milei y Santiago Caputo coordinan desde la mesa política el armado de la “coalición de reformas”, a la espera de que los acuerdos con los gobernadores se traduzcan en apoyo parlamentario. “La confianza está instalada”, sostuvo Martín Menem, quien insistió en que las provincias deberán acompañar el rumbo económico expresado en las urnas.

En los próximos días se definirá si ese respaldo se materializa y hasta dónde podrá avanzar el oficialismo en su estrategia para garantizar gobernabilidad y mayor control legislativo.