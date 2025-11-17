Casa Rosada acelera acuerdos y busca reconfigurar el mapa político en el Congreso

Milei y Trump asistirán juntos al sorteo del Mundial 2026
El presidente argentino participará del evento el 5 de diciembre en Washington, donde compartirá el palco principal con Donald Trump. La ceremonia definirá los grupos del próximo Mundial.
El Gobierno encara la última ronda de negociaciones con gobernadores para asegurar apoyos al Presupuesto y las reformas. Paralelamente, impulsa una estrategia para debilitar al PJ y ganar mayor poder parlamentario.Política 17/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Casa Rosada inicia una semana clave en la que espera transformar promesas en hechos concretos. Con nuevas reuniones previstas entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro Diego Santilli, el Ejecutivo busca cerrar acuerdos con gobernadores y definir la hoja de ruta legislativa para las principales reformas impulsadas por Javier Milei.
En agenda figuran el Presupuesto 2026, modificaciones impositivas, la modernización laboral y cambios en el Código Penal. Además, se incluyen propuestas destinadas a seducir a los mandatarios provinciales: avales para créditos internacionales, compromisos de infraestructura, cancelación de deudas previsionales y la reforma de la Ley de Glaciares, que habilitaría mayor autonomía provincial para proyectos mineros.
Paralelamente, el oficialismo avanza con una estrategia política orientada a desarticular el poder del peronismo en Diputados y el Senado. Los encargados de esta ofensiva son Martín Menem y la futura senadora Patricia Bullrich, quienes buscan sumar aliados y restar miembros a los bloques más reacios a acompañar las reformas.
El Gobierno apunta a arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en ambas Cámaras, algo posible a partir del 10 de diciembre, cuando La Libertad Avanza y el peronismo quedarán con números similares. Con ese objetivo, el Ejecutivo aspira a influir en la designación de autoridades parlamentarias y el manejo de comisiones clave.
En el Senado, las conversaciones sorprendieron al oficialismo: fuentes cercanas a Victoria Villarruel y Patricia Bullrich estiman que hay al menos 44 senadores dispuestos a acompañar las reformas. Esto implicaría un escenario inédito, con un peronismo en minoría y sin el tercio necesario para bloquear designaciones de la Corte Suprema.
Otro punto en discusión es la Presidencia Provisional del Senado. La Casa Rosada impulsa a la neuquina Nadia Márquez, pero su elección depende del respaldo de los radicales y de los gobernadores que negocian activamente con el Ejecutivo.
Entre los mandatarios que mantienen hermetismo destaca Gerardo Zamora, futuro senador, con influencia directa sobre nueve bancas. Su posición será determinante en el armado final de los bloques.
Mientras tanto, Karina Milei y Santiago Caputo coordinan desde la mesa política el armado de la “coalición de reformas”, a la espera de que los acuerdos con los gobernadores se traduzcan en apoyo parlamentario. “La confianza está instalada”, sostuvo Martín Menem, quien insistió en que las provincias deberán acompañar el rumbo económico expresado en las urnas.
En los próximos días se definirá si ese respaldo se materializa y hasta dónde podrá avanzar el oficialismo en su estrategia para garantizar gobernabilidad y mayor control legislativo.
El Gobierno adelantó que deberá modificar normas locales para cumplir con los compromisos del futuro acuerdo con Estados Unidos, cuyo texto final aún se encuentra en elaboración. Las reformas alcanzarían áreas aduaneras, regulatorias y laborales.
El gobernador bonaerense y más de 30 intendentes firmaron un petitorio que denuncia “persecución judicial” y pide la detención domiciliaria del exministro por una enfermedad crónica.
Nuevas filtraciones exponen cómo operaba el grupo ligado a Diego Spagnuolo y apuntan a una presunta red de pagos irregulares dentro del organismo.
El jefe de Gabinete desestimó que la reforma laboral afecte al empleo público y pidió cautela ante versiones sobre el monotributo. También cuestionó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
El ministro del Interior eligió a Coria como su mano derecha, un movimiento que abrirá una nueva banca para el sector de Sebastián Pareja en la Legislatura Bonaerense.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.