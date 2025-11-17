Ledesma ganó en Toay y Canapino acaricia el título del TC

Christian Ledesma se llevó la final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay y sumó una nueva victoria con el Chevrolet del Pradecon Racing. Agustín Canapino, que terminó en el quinto puesto, dio un paso clave hacia lo que podría ser su quinto campeonato en la categoría.

La carrera, disputada este domingo en La Pampa, dejó al arrecifeño con una diferencia considerable en la Copa de Oro. Con 70,5 puntos en juego para la última fecha, el próximo 7 de diciembre en La Plata, Canapino llega con 57,5 unidades de ventaja sobre Santiago Mangoni, su compañero en el Canning Motorsports. Más atrás aparecen Matías Rossi, a 63 puntos, y Marcos Landa, a 64,5.

Los tres perseguidores deberán ganar sí o sí para tener chances de arrebatarle el título, ya que la victoria es un requisito indispensable para coronarse. Canapino, en tanto, solo perdería el campeonato con un resultado muy desfavorable, quedando fuera del top 28 en la final y sin sumar en la serie, además de necesitar que alguno de sus rivales se imponga.

La jornada también tuvo incidencias importantes. La lluvia del sábado modificó la clasificación y favoreció al rendimiento del Camaro #86, que logró ubicarse séptimo a pesar de no mostrar el nivel dominante de fechas anteriores. Ya en la final, los abandonos de Mariano Werner y Marcelo Agrelo permitieron el avance de Canapino hasta el quinto lugar, detrás de Ledesma, Mauricio Lambiris, Valentín Aguirre y Germán Todino.

Con estos resultados, la Copa de Oro quedó liderada por Canapino con 189 puntos, seguido por Mangoni (131,5), Rossi (126) y Landa (124,5). Ellos serán los únicos con chances matemáticas de definir el título en La Plata.