Ledesma ganó en Toay y Canapino acaricia el título del TC

Racing avanzó a octavos y Costas apunta al título
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
El marplatense se quedó con la final en La Pampa y el arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro. Llegará a La Plata con sus tres rivales obligados a ganar.Deportes17/11/2025GASTON PAROLA
Christian Ledesma se llevó la final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay y sumó una nueva victoria con el Chevrolet del Pradecon Racing. Agustín Canapino, que terminó en el quinto puesto, dio un paso clave hacia lo que podría ser su quinto campeonato en la categoría.
La carrera, disputada este domingo en La Pampa, dejó al arrecifeño con una diferencia considerable en la Copa de Oro. Con 70,5 puntos en juego para la última fecha, el próximo 7 de diciembre en La Plata, Canapino llega con 57,5 unidades de ventaja sobre Santiago Mangoni, su compañero en el Canning Motorsports. Más atrás aparecen Matías Rossi, a 63 puntos, y Marcos Landa, a 64,5.
Los tres perseguidores deberán ganar sí o sí para tener chances de arrebatarle el título, ya que la victoria es un requisito indispensable para coronarse. Canapino, en tanto, solo perdería el campeonato con un resultado muy desfavorable, quedando fuera del top 28 en la final y sin sumar en la serie, además de necesitar que alguno de sus rivales se imponga.
La jornada también tuvo incidencias importantes. La lluvia del sábado modificó la clasificación y favoreció al rendimiento del Camaro #86, que logró ubicarse séptimo a pesar de no mostrar el nivel dominante de fechas anteriores. Ya en la final, los abandonos de Mariano Werner y Marcelo Agrelo permitieron el avance de Canapino hasta el quinto lugar, detrás de Ledesma, Mauricio Lambiris, Valentín Aguirre y Germán Todino.
Con estos resultados, la Copa de Oro quedó liderada por Canapino con 189 puntos, seguido por Mangoni (131,5), Rossi (126) y Landa (124,5). Ellos serán los únicos con chances matemáticas de definir el título en La Plata.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
El entrenador valoró el crecimiento futbolístico y la unión del plantel luego de asegurarse el primer puesto de la Zona A. También respondió a la comparación que hizo Leandro Paredes con Lionel Scaloni.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.