Racing avanzó a octavos y Costas apunta al título

Ledesma ganó en Toay y Canapino acaricia el título del TC
El marplatense se quedó con la final en La Pampa y el arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro. Llegará a La Plata con sus tres rivales obligados a ganar.
Racing logró un triunfo clave en Rosario al vencer 1-0 a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, resultado que le permitió sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. El gol llegó en tiempo de descuento y aseguró que la próxima instancia se dispute, al menos, en el Cilindro de Avellaneda.
Tras el encuentro, Gustavo Costas destacó el rendimiento de un equipo que presentó varias modificaciones. “Ganamos muy bien contra un rival fuerte y con una alineación alternativa, con muchos jugadores que no venían sumando minutos”, señaló. “Teníamos que ganar sí o sí. Ahora vamos por el campeonato”, expresó con confianza.
El técnico también se refirió a las situaciones físicas de Bruno Zuculini y Duván Vergara. “Zuculini salió por precaución porque se le contracturó el gemelo”, explicó. Sobre el colombiano, detalló que “se le cayó un jugador de Newell’s encima” y que debió abandonar el campo con visibles molestias. A esas bajas se sumó la de Nazareno Colombo, afectado por vómitos.
En el tramo final del partido, Gonzalo Reyna tuvo su segundo ingreso en Primera, mientras que Benjamín González y Ramiro Degregorio ocuparon un lugar en el banco por primera vez. Costas valoró la aparición de juveniles, pero remarcó que “deben seguir trabajando”. “Soy el que más quiere que salgan chicos del club, pero tienen que dar más. No alcanza con una semana de entrenamiento”, afirmó.
Con el envión anímico y la clasificación en mano, Racing ya piensa en los octavos y en sostener la ilusión de pelear el torneo.
