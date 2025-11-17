Los Pumas dieron vuelta un partido memorable en Murrayfield

Los Pumas protagonizaron una de las remontadas más impactantes de los últimos años al vencer 33-24 a Escocia en Murrayfield, en su segundo compromiso de la ventana internacional de noviembre. Tras un primer tiempo adverso, el equipo dirigido por Felipe Contepomi corrigió errores, apostó por los cambios y logró revertir un partido que había comenzado 21-0 para el local.

El inicio mostró a una Argentina incómoda, desordenada y sin precisión. A los 4 minutos, una amarilla a Juan Cruz Mallía complicó aún más el panorama, y Escocia lo aprovechó con tries de Jack Dempsey y Ewan Ashman, ambos convertidos por Finn Russell. La primera parte se cerró 14-0 y con el equipo argentino sin poder ejecutar su plan de juego.

La tendencia continuó en el arranque del complemento, cuando Ashman apoyó nuevamente y estiró la diferencia. Sin embargo, los ingresos desde el banco cambiaron el ritmo del equipo, especialmente con la aparición de Santiago Carreras. Con más claridad ofensiva y mejor obtención, Los Pumas empezaron a encontrar espacios ante un rival que quedó con uno menos por la amonestación de Blair Kinghorn.

Julián Montoya marcó el primer try argentino y abrió el camino de la recuperación. Rodrigo Isgró sumó otro apoyo minutos después y, aunque Escocia volvió a despegarse con un penal de Russell, Argentina ya estaba decidida a dar batalla.

El tramo final fue todo albiceleste: Pedro Rubiolo apoyó tras una gran secuencia colectiva, Pablo Matera confirmó la levantada y Justo Piccardo cerró el marcador, siempre con las precisas conversiones de Carreras. El 33-24 definitivo reflejó un segundo tiempo contundente, con un equipo ordenado y eficaz.

Con este triunfo, Los Pumas no solo se llevan un festejo inolvidable en Edimburgo, sino que además aseguran, como mínimo, el sexto lugar en el ranking de World Rugby, un dato clave de cara al sorteo del Mundial 2027 en Australia.