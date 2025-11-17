Los Pumas dieron vuelta un partido memorable en Murrayfield

Ledesma ganó en Toay y Canapino acaricia el título del TC
El marplatense se quedó con la final en La Pampa y el arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro. Llegará a La Plata con sus tres rivales obligados a ganar.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.Deportes17/11/2025GASTON PAROLA
Los Pumas protagonizaron una de las remontadas más impactantes de los últimos años al vencer 33-24 a Escocia en Murrayfield, en su segundo compromiso de la ventana internacional de noviembre. Tras un primer tiempo adverso, el equipo dirigido por Felipe Contepomi corrigió errores, apostó por los cambios y logró revertir un partido que había comenzado 21-0 para el local.
El inicio mostró a una Argentina incómoda, desordenada y sin precisión. A los 4 minutos, una amarilla a Juan Cruz Mallía complicó aún más el panorama, y Escocia lo aprovechó con tries de Jack Dempsey y Ewan Ashman, ambos convertidos por Finn Russell. La primera parte se cerró 14-0 y con el equipo argentino sin poder ejecutar su plan de juego.
La tendencia continuó en el arranque del complemento, cuando Ashman apoyó nuevamente y estiró la diferencia. Sin embargo, los ingresos desde el banco cambiaron el ritmo del equipo, especialmente con la aparición de Santiago Carreras. Con más claridad ofensiva y mejor obtención, Los Pumas empezaron a encontrar espacios ante un rival que quedó con uno menos por la amonestación de Blair Kinghorn.
Julián Montoya marcó el primer try argentino y abrió el camino de la recuperación. Rodrigo Isgró sumó otro apoyo minutos después y, aunque Escocia volvió a despegarse con un penal de Russell, Argentina ya estaba decidida a dar batalla.
El tramo final fue todo albiceleste: Pedro Rubiolo apoyó tras una gran secuencia colectiva, Pablo Matera confirmó la levantada y Justo Piccardo cerró el marcador, siempre con las precisas conversiones de Carreras. El 33-24 definitivo reflejó un segundo tiempo contundente, con un equipo ordenado y eficaz.
Con este triunfo, Los Pumas no solo se llevan un festejo inolvidable en Edimburgo, sino que además aseguran, como mínimo, el sexto lugar en el ranking de World Rugby, un dato clave de cara al sorteo del Mundial 2027 en Australia.
El marplatense se quedó con la final en La Pampa y el arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro. Llegará a La Plata con sus tres rivales obligados a ganar.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
El entrenador valoró el crecimiento futbolístico y la unión del plantel luego de asegurarse el primer puesto de la Zona A. También respondió a la comparación que hizo Leandro Paredes con Lionel Scaloni.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.