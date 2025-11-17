Menem define al Presupuesto 2026 como eje central en Diputados

Gobierno avanza con una reforma migratoria más restrictiva
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
El presidente de la Cámara de Diputados adelantó que el Presupuesto 2026 será el primer tema de debate tras el recambio legislativo, seguido por reformas laborales, tributarias y penales. También destacó el acuerdo con EE.UU. y el proyecto político de Milei.País17/11/2025SOFIA ZANOTTI
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó que el Presupuesto Nacional 2026 será la principal prioridad legislativa a partir del 10 de diciembre. Según explicó, los tiempos parlamentarios obligan a abordar ese debate en primer término para asegurar la planificación económica del próximo año.
El dirigente sostuvo que, una vez aprobado el Presupuesto, la agenda continuará con tres reformas estructurales: la modernización laboral, la modificación del sistema tributario y una nueva legislación penal. Aseguró que la Cámara baja trabajará de manera coordinada con el Senado para acelerar los tiempos de discusión.
Menem señaló que la modernización laboral es “una de las grandes deudas pendientes”, y cuestionó a sectores sindicales que criticaron el proyecto antes de conocer su contenido. En contraste, destacó que otras organizaciones gremiales ven con buenos ojos avanzar en un marco que contemple a los trabajadores fuera del sistema formal.
En relación al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, afirmó que se trata de un logro político que “toda la Argentina debe celebrar”. Valoró el vínculo entre ambos países y aseguró que el presidente Javier Milei “construyó cooperación en tiempo récord”, fortaleciendo el perfil internacional de la gestión.
Menem también resaltó la consolidación de La Libertad Avanza en todo el país y remarcó que ese armado territorial será clave para sostener el proyecto político oficialista. En ese sentido, adelantó que el espacio trabajará con vistas a una eventual reelección de Milei en 2027.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
La ministra y senadora electa mantuvo un encuentro clave con la vicepresidenta, donde abordaron la agenda legislativa y los tiempos previstos para la reforma laboral y el Presupuesto.
El Ejecutivo estudia una reforma tributaria que incluiría el fin del Monotributo y cambios en Ganancias para avanzar hacia una economía más formalizada, según planteó a empresarios.
El ministro del Interior cuestionó al gobernador bonaerense por reclamar una reunión con Nación pese a no adherir al Pacto de Mayo ni a otras leyes impulsadas por el Gobierno.
El ex ministro deberá presentarse este jueves para hacer efectiva la pena de cuatro años de prisión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del TOF 4. La defensa había pedido prisión domiciliaria, pero fue rechazada.
Un diputado pidió al Banco Central modificar los colores del billete de dos mil pesos para evitar confusiones con el nuevo de diez mil, especialmente entre adultos mayores y personas con discapacidad visual.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
Nuevas filtraciones exponen cómo operaba el grupo ligado a Diego Spagnuolo y apuntan a una presunta red de pagos irregulares dentro del organismo.
Un jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Solo una imputada fue absuelta y recuperó la libertad.
El streamer quedó otra vez en el centro de las críticas tras comparar “estar con una nena” con “estar con una nena de 8 años”, frase que generó rechazo inmediato en redes.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
El gobernador bonaerense y más de 30 intendentes firmaron un petitorio que denuncia “persecución judicial” y pide la detención domiciliaria del exministro por una enfermedad crónica.