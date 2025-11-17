Menem define al Presupuesto 2026 como eje central en Diputados

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó que el Presupuesto Nacional 2026 será la principal prioridad legislativa a partir del 10 de diciembre. Según explicó, los tiempos parlamentarios obligan a abordar ese debate en primer término para asegurar la planificación económica del próximo año.

El dirigente sostuvo que, una vez aprobado el Presupuesto, la agenda continuará con tres reformas estructurales: la modernización laboral, la modificación del sistema tributario y una nueva legislación penal. Aseguró que la Cámara baja trabajará de manera coordinada con el Senado para acelerar los tiempos de discusión.

Menem señaló que la modernización laboral es “una de las grandes deudas pendientes”, y cuestionó a sectores sindicales que criticaron el proyecto antes de conocer su contenido. En contraste, destacó que otras organizaciones gremiales ven con buenos ojos avanzar en un marco que contemple a los trabajadores fuera del sistema formal.

En relación al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, afirmó que se trata de un logro político que “toda la Argentina debe celebrar”. Valoró el vínculo entre ambos países y aseguró que el presidente Javier Milei “construyó cooperación en tiempo récord”, fortaleciendo el perfil internacional de la gestión.

Menem también resaltó la consolidación de La Libertad Avanza en todo el país y remarcó que ese armado territorial será clave para sostener el proyecto político oficialista. En ese sentido, adelantó que el espacio trabajará con vistas a una eventual reelección de Milei en 2027.