Argentina prepara cambios legales para avanzar en el acuerdo comercial con EE.UU.

El Gobierno nacional comenzó a delinear los cambios legislativos necesarios para implementar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, un tratado que aún no tiene texto definitivo y que podría firmarse entre diciembre y el primer trimestre del 2026. La etapa técnica continúa en manos de los equipos de ambos países.

Durante su última visita a Washington, el canciller Pablo Quirno viajó acompañado por funcionarios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, quienes trabajan en la revisión de las normas que deberán adecuarse para cumplir con los puntos centrales del entendimiento.



Aunque la Casa Rosada ya anunció que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre, el temario previsto incluye la reforma laboral, la reforma tributaria, el nuevo Código Penal y la ley de glaciares. Hasta el momento, los legisladores de La Libertad Avanza no recibieron instrucciones para incorporar proyectos vinculados al tratado con EE.UU. Las eventuales modificaciones relacionadas al comercio bilateral quedarían para el 2026.

En el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, confían en avanzar mediante la derogación de trámites y requisitos burocráticos a través de decretos, aunque admiten que algunos cambios deberán debatirse en el Congreso. Entre los compromisos asumidos figura la eliminación de las formalidades consulares para importaciones estadounidenses y una reducción gradual del impuesto estadístico aplicado a bienes provenientes de ese país.

Otro punto clave es la adopción de estándares regulatorios internacionales. Medicamentos aprobados por la FDA y vehículos fabricados bajo las Normas Federales de Seguridad de Estados Unidos podrán ingresar al país sin controles adicionales de organismos locales.

El acuerdo también incluye la modernización del régimen de propiedad intelectual, una demanda histórica de Washington. El informe “Special 301” del 2025 señala que Argentina mantiene desafíos significativos en el combate a las falsificaciones, con referencias a mercados informales como La Salada y al aumento de productos apócrifos en ferias y ventas ambulantes. El Gobierno aseguró que reforzará los controles y buscará acortar los tiempos judiciales.

En materia sanitaria y comercial, se habilitará el ingreso de carne aviar estadounidense en un plazo de un año, se simplificarán registros para productos bovinos, porcinos y lácteos, y se eliminarán restricciones sobre el uso de determinados términos en quesos y carnes. Estas medidas no requerirían intervención legislativa.

Del lado del Congreso sí podrían discutirse cuestiones laborales. El tratado prevé la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso u obligatorio, una disposición que debe ser aprobada por ambas Cámaras según el artículo 75 de la Constitución, encargado de regular comercio exterior y normativa aduanera.

Por último, para facilitar el intercambio digital, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales y aceptará firmas electrónicas emitidas bajo normas estadounidenses, lo que exigirá adaptaciones regulatorias locales.