Bullrich se reunió con Villarruel en el Senado

Gobierno analiza eliminar Monotributo y bajar el piso de Ganancias
El Ejecutivo estudia una reforma tributaria que incluiría el fin del Monotributo y cambios en Ganancias para avanzar hacia una economía más formalizada, según planteó a empresarios.
La ministra y senadora electa mantuvo un encuentro clave con la vicepresidenta, donde abordaron la agenda legislativa y los tiempos previstos para la reforma laboral y el Presupuesto.País14/11/2025SOFIA ZANOTTI
La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, llegó este jueves al Senado para mantener una reunión con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el encuentro formó parte de una serie de conversaciones destinadas a ordenar la estrategia legislativa de La Libertad Avanza (LLA) de cara al cierre del año.
El miércoles, Bullrich se había reunido previamente con los legisladores del espacio y les adelantó que el proyecto de reforma laboral ingresará por el Senado en diciembre. El debate, que forma parte del paquete de iniciativas del Gobierno, será uno de los temas centrales en la agenda de la Cámara.
Además, fuentes del Congreso señalaron que el oficialismo buscará tratar el Presupuesto Nacional antes de fin de año. La intención es lograr un acuerdo para aprobarlo el 22 de diciembre y, en caso de que las negociaciones no avancen, llevar la discusión para después de Navidad pero siempre dentro del período legislativo anual.
El encuentro entre Bullrich y Villarruel se dio en un clima de coordinación interna, con el objetivo de definir los pasos a seguir en un tramo del año marcado por definiciones políticas y económicas relevantes para el Gobierno.
El ministro del Interior cuestionó al gobernador bonaerense por reclamar una reunión con Nación pese a no adherir al Pacto de Mayo ni a otras leyes impulsadas por el Gobierno.
El ex ministro deberá presentarse este jueves para hacer efectiva la pena de cuatro años de prisión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del TOF 4. La defensa había pedido prisión domiciliaria, pero fue rechazada.
Un diputado pidió al Banco Central modificar los colores del billete de dos mil pesos para evitar confusiones con el nuevo de diez mil, especialmente entre adultos mayores y personas con discapacidad visual.
La iniciativa busca transformar los programas de asistencia en herramientas de capacitación laboral. Comenzará con una prueba piloto para beneficiarios del plan “Volver al Trabajo”.
La ministra de Seguridad encabezará reuniones con intendentes y productores afectados por el temporal.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
En la Casa Rosada crece el optimismo por un anuncio inminente tras la gira del canciller Pablo Quirno en Washington. Las negociaciones estarían prácticamente cerradas.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.
El pequeño de 5 años atraviesa una alopecia emocional y recibe un tratamiento especializado en el Hospital de Niños de Rosario. Su familia destaca el acompañamiento del Jardín San José, el Club Sportman y Acción Social de la Municipalidad.
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.