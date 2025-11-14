Bullrich se reunió con Villarruel en el Senado

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, llegó este jueves al Senado para mantener una reunión con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el encuentro formó parte de una serie de conversaciones destinadas a ordenar la estrategia legislativa de La Libertad Avanza (LLA) de cara al cierre del año.

El miércoles, Bullrich se había reunido previamente con los legisladores del espacio y les adelantó que el proyecto de reforma laboral ingresará por el Senado en diciembre. El debate, que forma parte del paquete de iniciativas del Gobierno, será uno de los temas centrales en la agenda de la Cámara.

Además, fuentes del Congreso señalaron que el oficialismo buscará tratar el Presupuesto Nacional antes de fin de año. La intención es lograr un acuerdo para aprobarlo el 22 de diciembre y, en caso de que las negociaciones no avancen, llevar la discusión para después de Navidad pero siempre dentro del período legislativo anual.

El encuentro entre Bullrich y Villarruel se dio en un clima de coordinación interna, con el objetivo de definir los pasos a seguir en un tramo del año marcado por definiciones políticas y económicas relevantes para el Gobierno.