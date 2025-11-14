Adorni rechazó cambios en la Ley de Empleo Público y habló del monotributo

Santilli nombra a Gustavo Coria como su segundo en Interior
El ministro del Interior eligió a Coria como su mano derecha, un movimiento que abrirá una nueva banca para el sector de Sebastián Pareja en la Legislatura Bonaerense.
El jefe de Gabinete desestimó que la reforma laboral afecte al empleo público y pidió cautela ante versiones sobre el monotributo. También cuestionó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.Política 14/11/2025SOFIA ZANOTTI
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó este viernes que la reforma laboral incluya modificaciones a la Ley de Empleo Público. Lo hizo durante una conferencia en la Casa Rosada, donde respondió a declaraciones del titular de ATE, Rodolfo Aguiar, quien había advertido sobre supuestos cambios en el sector estatal.
Adorni calificó como “llamativa” la convocatoria a un paro por parte del gremio. “Las declaraciones de un ruidoso gremialista que llamó a una medida de fuerza sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público”, señaló.
En ese sentido, recordó que Aguiar había dicho que su “trabajo es generarle una crisis al Gobierno”. “Bueno, suerte con ello”, respondió el funcionario, al remarcar que la administración del presidente Javier Milei está enfocada en “revertir el lamentable estado del sector formal”.
El jefe de Gabinete insistió en que cualquier versión sobre medidas no anunciadas oficialmente “es falsa”, e hizo un pedido expreso ante el creciente debate sobre posibles cambios en el monotributo. “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos el monotributo. Les ruego que hasta que no haya comunicación oficial no digan cosas que no son”, sostuvo.
La aclaración apunta a ordenar la discusión pública en medio de las expectativas por la presentación de la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la agenda económica y política del Gobierno.
