Las claves del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

La Casa Blanca anunció un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina. El objetivo es profundizar la relación bilateral y abrir nuevos espacios para exportaciones, inversiones y cooperación económica.
Un entendimiento que apunta a modernizar el vínculo comercial
El gobierno de Estados Unidos informó este jueves la concreción de un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina, una iniciativa que busca “fortalecer y equilibrar la alianza económica” entre ambos países. La Casa Blanca destacó que el entendimiento apunta a impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar oportunidades y promover un entorno basado en normas claras e innovación.
El presidente Javier Milei celebró el anuncio, asegurando que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro”, con expectativas de fortalecer la demanda internacional de energía y alimentos producidos en el país.
Puntos centrales del acuerdo
El documento difundido por Estados Unidos detalla una serie de compromisos que la Argentina asumirá una vez formalizada la firma:
Aranceles
Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas.
Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales y artículos farmacéuticos no patentados.
Barreras no arancelarias
Argentina dejará de exigir formalidades consulares y comenzará a eliminar gradualmente el impuesto estadístico aplicado a exportaciones estadounidenses.
Normas y controles
El país aceptará productos estadounidenses que cumplan con normas técnicas de EE.UU. o estándares internacionales, sin requisitos adicionales.
Se permitirá la importación de vehículos que cumplan normas de seguridad y emisiones de EE.UU., así como certificados de la FDA para dispositivos y productos farmacéuticos.
Propiedad intelectual
La Argentina reforzará el combate a la falsificación y la piratería, incluso en entornos digitales.
Agricultura
Se garantizará el ingreso de aves de corral estadounidenses en un plazo de un año.
No se impondrán restricciones a productos con ciertas denominaciones y se facilitarán registros para carnes, vísceras y lácteos, sin exigir habilitaciones adicionales a instalaciones.
Trabajo y ambiente
Se prohibirá la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Habrá medidas para combatir la tala ilegal, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y aplicar normas de la OMC sobre subsidios pesqueros.
Seguridad económica y empresas estatales
Argentina cooperará con EE.UU. frente a prácticas comerciales no mercantiles de terceros países.
Se compromete a revisar acciones de empresas estatales y subsidios que puedan distorsionar la relación bilateral.
Comercio digital
Se facilitará la transferencia transfronteriza de datos, reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada según la legislación argentina.
No se aplicará discriminación a productos digitales estadounidenses y se validarán firmas electrónicas bajo normativas de ambos países.
