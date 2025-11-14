Oficialismo retuvo el control en la Asociación de Magistrados

Santilli nombra a Gustavo Coria como su segundo en Interior
El ministro del Interior eligió a Coria como su mano derecha, un movimiento que abrirá una nueva banca para el sector de Sebastián Pareja en la Legislatura Bonaerense.
El juez Andrés Basso fue reelecto como presidente tras un amplio triunfo de la Lista Bordó, que volverá a conducir el Consejo Directivo de la entidad.Política 14/11/2025SOFIA ZANOTTI
El juez Andrés Basso fue reelecto como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), en unas elecciones donde la Lista Bordó obtuvo un triunfo contundente y recuperó el control del Consejo Directivo.
Basso, conocido por haber integrado el tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, alcanzó 1.130 votos. En segundo lugar quedó la lista Celeste, con 689 sufragios, mientras que Compromiso Judicial sumó 527.
Con este resultado, la Lista Bordó conducirá la entidad gremial que reúne a jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia nacional y federal. Además, la conformación final del Consejo Directivo quedó distribuida con 12 representantes de la Bordó, 7 de la Celeste y 5 de Compromiso Judicial.
Basso estará acompañado por el fiscal Ricardo Sáenz como vicepresidente, figura reconocida dentro del Ministerio Público Fiscal. La nómina de consejeros que integrarán el órgano de conducción se completa con María Elena López, Ignacio Rodríguez Berdier, María Carolina Ocampo, Luciano Lauría, Eliseo Alejandro López, María Victoria Pereira, Manuel Pizarro, Marcelo Gallo Tagle, Natalia Caviglia, Alicia Braghini y Benjamín Solá.
El resultado consolida el liderazgo de la Lista Bordó dentro de la AMFJN, un espacio clave en la representación del Poder Judicial ante el Consejo de la Magistratura.
La Casa Blanca anunció un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina. El objetivo es profundizar la relación bilateral y abrir nuevos espacios para exportaciones, inversiones y cooperación económica.
La ministra y senadora electa Patricia Bullrich mantendrá hoy un encuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel para avanzar en temas legislativos clave.
El Presidente calificó como “una tremenda noticia” el entendimiento bilateral anunciado por la Casa Blanca y aseguró que su gestión busca “hacer grande a la Argentina nuevamente”.
En la Casa Rosada crece el optimismo por un anuncio inminente tras la gira del canciller Pablo Quirno en Washington. Las negociaciones estarían prácticamente cerradas.
Según el INDEC, los sueldos registrados aumentaron menos que los precios y perdieron poder adquisitivo en septiembre. El salario informal volvió a mostrar las mayores subas.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.