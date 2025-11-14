Oficialismo retuvo el control en la Asociación de Magistrados

El juez Andrés Basso fue reelecto como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), en unas elecciones donde la Lista Bordó obtuvo un triunfo contundente y recuperó el control del Consejo Directivo.

Basso, conocido por haber integrado el tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, alcanzó 1.130 votos. En segundo lugar quedó la lista Celeste, con 689 sufragios, mientras que Compromiso Judicial sumó 527.

Con este resultado, la Lista Bordó conducirá la entidad gremial que reúne a jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia nacional y federal. Además, la conformación final del Consejo Directivo quedó distribuida con 12 representantes de la Bordó, 7 de la Celeste y 5 de Compromiso Judicial.

Basso estará acompañado por el fiscal Ricardo Sáenz como vicepresidente, figura reconocida dentro del Ministerio Público Fiscal. La nómina de consejeros que integrarán el órgano de conducción se completa con María Elena López, Ignacio Rodríguez Berdier, María Carolina Ocampo, Luciano Lauría, Eliseo Alejandro López, María Victoria Pereira, Manuel Pizarro, Marcelo Gallo Tagle, Natalia Caviglia, Alicia Braghini y Benjamín Solá.

El resultado consolida el liderazgo de la Lista Bordó dentro de la AMFJN, un espacio clave en la representación del Poder Judicial ante el Consejo de la Magistratura.