Bullrich y Villarruel se reúnen este viernes al mediodía

La ministra y senadora electa, Patricia Bullrich, se reunirá este viernes a las 12 con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Así lo confirmaron fuentes parlamentarias, que destacaron la relevancia del encuentro en el marco de la agenda política de fin de año.

La reunión llega dos días después del encuentro que Bullrich mantuvo con legisladores de La Libertad Avanza (LLA), donde anticipó que el proyecto de reforma laboral ingresará al Senado en diciembre. Según las mismas fuentes, la intención del oficialismo es acelerar los tiempos legislativos y trabajar sobre consensos previos.

En paralelo, también se analizó el avance del Presupuesto nacional. En el Senado buscan aprobarlo el 22 de diciembre, siempre que exista acuerdo político. Si no se alcanzara ese consenso, el debate podría continuar después de Navidad, pero antes del cierre del año legislativo.

El encuentro de este mediodía se presenta así como una instancia clave para ordenar prioridades y definir la estrategia parlamentaria del gobierno en las próximas semanas.