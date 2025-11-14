Bullrich y Villarruel se reúnen este viernes al mediodía

Santilli nombra a Gustavo Coria como su segundo en Interior
El ministro del Interior eligió a Coria como su mano derecha, un movimiento que abrirá una nueva banca para el sector de Sebastián Pareja en la Legislatura Bonaerense.
La ministra y senadora electa Patricia Bullrich mantendrá hoy un encuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel para avanzar en temas legislativos clave.Política 14/11/2025SOFIA ZANOTTI
La ministra y senadora electa, Patricia Bullrich, se reunirá este viernes a las 12 con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Así lo confirmaron fuentes parlamentarias, que destacaron la relevancia del encuentro en el marco de la agenda política de fin de año.
La reunión llega dos días después del encuentro que Bullrich mantuvo con legisladores de La Libertad Avanza (LLA), donde anticipó que el proyecto de reforma laboral ingresará al Senado en diciembre. Según las mismas fuentes, la intención del oficialismo es acelerar los tiempos legislativos y trabajar sobre consensos previos.
En paralelo, también se analizó el avance del Presupuesto nacional. En el Senado buscan aprobarlo el 22 de diciembre, siempre que exista acuerdo político. Si no se alcanzara ese consenso, el debate podría continuar después de Navidad, pero antes del cierre del año legislativo.
El encuentro de este mediodía se presenta así como una instancia clave para ordenar prioridades y definir la estrategia parlamentaria del gobierno en las próximas semanas.
La Casa Blanca anunció un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina. El objetivo es profundizar la relación bilateral y abrir nuevos espacios para exportaciones, inversiones y cooperación económica.
El juez Andrés Basso fue reelecto como presidente tras un amplio triunfo de la Lista Bordó, que volverá a conducir el Consejo Directivo de la entidad.
El Presidente calificó como “una tremenda noticia” el entendimiento bilateral anunciado por la Casa Blanca y aseguró que su gestión busca “hacer grande a la Argentina nuevamente”.
En la Casa Rosada crece el optimismo por un anuncio inminente tras la gira del canciller Pablo Quirno en Washington. Las negociaciones estarían prácticamente cerradas.
Según el INDEC, los sueldos registrados aumentaron menos que los precios y perdieron poder adquisitivo en septiembre. El salario informal volvió a mostrar las mayores subas.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.