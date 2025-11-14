Gobierno analiza eliminar Monotributo y bajar el piso de Ganancias

Santilli descartó reunirse con Kicillof y pidió “coherencia”
El ministro del Interior cuestionó al gobernador bonaerense por reclamar una reunión con Nación pese a no adherir al Pacto de Mayo ni a otras leyes impulsadas por el Gobierno.
El Ejecutivo estudia una reforma tributaria que incluiría el fin del Monotributo y cambios en Ganancias para avanzar hacia una economía más formalizada, según planteó a empresarios.País14/11/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional evalúa una profunda reforma tributaria que incluiría la eliminación del Monotributo y una reducción del piso del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa fue planteada en reuniones que el equipo económico mantuvo con empresarios, donde se señaló que el objetivo central es “formalizar” la economía.
Según trascendió, las autoridades analizan que todos los contribuyentes pasen al régimen general. En este esquema, los actuales monotributistas migrarían a la categoría de autónomos, aunque con parámetros simplificados para evitar una carga impositiva excesiva.
Para los autónomos, se proyecta una escala que iría de $100.000 a $500.000, además de la posibilidad de deducir gastos personales. En relación al IVA, se propone establecer un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del actual Monotributo, lo que representa ingresos cercanos a los $3 millones mensuales.
Otro eje de la reforma sería Ganancias. El equipo económico trabaja en la definición de un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones proyectado para 2025.
La propuesta incluye además un nuevo régimen de empleo que contemplaría la reducción de aportes y contribuciones para nuevas relaciones laborales. La medida alcanzaría tanto a empresas como a trabajadores que hayan estado fuera del mercado por más de seis meses, además de quienes dejen de ser monotributistas.
Aunque por el momento no hay anuncios oficiales, la iniciativa genera expectativa en el sector privado y podría modificar de manera significativa el sistema tributario vigente.
El ex ministro deberá presentarse este jueves para hacer efectiva la pena de cuatro años de prisión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del TOF 4. La defensa había pedido prisión domiciliaria, pero fue rechazada.
Un diputado pidió al Banco Central modificar los colores del billete de dos mil pesos para evitar confusiones con el nuevo de diez mil, especialmente entre adultos mayores y personas con discapacidad visual.
La iniciativa busca transformar los programas de asistencia en herramientas de capacitación laboral. Comenzará con una prueba piloto para beneficiarios del plan “Volver al Trabajo”.
La ministra de Seguridad encabezará reuniones con intendentes y productores afectados por el temporal.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.