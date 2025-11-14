Gobierno analiza eliminar Monotributo y bajar el piso de Ganancias

El Gobierno nacional evalúa una profunda reforma tributaria que incluiría la eliminación del Monotributo y una reducción del piso del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa fue planteada en reuniones que el equipo económico mantuvo con empresarios, donde se señaló que el objetivo central es “formalizar” la economía.

Según trascendió, las autoridades analizan que todos los contribuyentes pasen al régimen general. En este esquema, los actuales monotributistas migrarían a la categoría de autónomos, aunque con parámetros simplificados para evitar una carga impositiva excesiva.

Para los autónomos, se proyecta una escala que iría de $100.000 a $500.000, además de la posibilidad de deducir gastos personales. En relación al IVA, se propone establecer un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del actual Monotributo, lo que representa ingresos cercanos a los $3 millones mensuales.

Otro eje de la reforma sería Ganancias. El equipo económico trabaja en la definición de un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones proyectado para 2025.

La propuesta incluye además un nuevo régimen de empleo que contemplaría la reducción de aportes y contribuciones para nuevas relaciones laborales. La medida alcanzaría tanto a empresas como a trabajadores que hayan estado fuera del mercado por más de seis meses, además de quienes dejen de ser monotributistas.

Aunque por el momento no hay anuncios oficiales, la iniciativa genera expectativa en el sector privado y podría modificar de manera significativa el sistema tributario vigente.