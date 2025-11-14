Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos en un acto en Corrientes

El presidente Javier Milei destacó este jueves por la tarde el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, oficializado minutos antes por la Casa Blanca. Lo hizo durante su disertación en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, en la ciudad de Corrientes.

“Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos. Es una tremenda noticia. Estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”, afirmó el mandatario al abrir su intervención.



El entendimiento fue suscripto durante una reunión entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según comunicó el gobierno norteamericano, el convenio busca “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”.

El acuerdo contempla acceso preferencial a mercados para productos clave de ambos países. En el caso argentino, se prevén beneficios para exportaciones de recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna. Estados Unidos, por su parte, eliminará aranceles sobre bienes que no produce localmente o que no cuentan con patentes vigentes, en línea con las reformas económicas impulsadas por la administración Milei.



Ambos mandatarios, Milei y Donald Trump, reafirmaron en una declaración conjunta la “alianza estratégica” entre las dos naciones, fundada en “valores democráticos compartidos y la visión de mercados abiertos”.

Durante su exposición, Milei volvió a cuestionar los “experimentos populistas” y señaló que “estimular el consumo desde el Estado es pegarse un tiro en el pie, porque atenta contra el ahorro y la inversión”. Reiteró además que Argentina debe “volver a capitalizarse” y generar condiciones favorables para los negocios.

En ese marco, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley de periglaciares que delegue en las provincias la definición de las áreas de explotación minera. “Esta ley es para devolver el federalismo y aprovechar nuestros recursos naturales”, indicó.

El Presidente también destacó las inversiones anunciadas en el último año, entre ellas el acuerdo entre YPF y la empresa italiana ENI por USD 30 mil millones bajo el RIGI, y la llegada de nuevos proyectos tecnológicos encabezados por el empresario Sam Altman. “Los viajes estuvieron rindiendo un poquito”, ironizó.

Milei sostuvo que su gestión apunta a crear “las mejores condiciones posibles para que en el país se puedan hacer negocios”, y enfatizó que esa es, a su criterio, la vía para reducir la pobreza. En el tramo final del discurso, volvió a referirse al escenario político: “La larga noche populista está llegando a su fin. Lo vamos a validar con los hechos, siendo el gobierno más reformista de la historia argentina”.

El mensaje se extendió por más de una hora y combinó definiciones políticas con explicaciones técnicas sobre las políticas económicas en marcha.