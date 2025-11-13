Argentina y EE.UU. avanzan hacia un acuerdo comercial histórico

El Gobierno nacional atraviesa horas de expectativa ante la posibilidad de concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Altas fuentes oficiales aseguraron que las negociaciones “están prácticamente cerradas” y que el anuncio podría llegar en los próximos días, luego de la primera gira del canciller Pablo Quirno por Washington.

Quirno regresó este jueves tras una agenda centrada en profundizar la relación bilateral y ultimar los detalles del tratado, acompañado por el secretario de Producción, Pablo Lavigne, y el embajador Luis Kreckler. En Buenos Aires destacan que la visita se desarrolló en un clima favorable y que el entendimiento con la administración de Donald Trump atraviesa su mejor momento.

Durante su estadía, la delegación argentina mantuvo una reunión clave con el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer. El encuentro permitió avanzar sobre aspectos pendientes del acuerdo, parte de una negociación que se había intensificado desde la visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca a fines de septiembre.

La agenda también incluyó una cena con empresarios del Council of America y una actividad en el Meridian International Center, donde Quirno expuso ante inversores sobre las reformas económicas previstas para 2026, resaltando los avances en materia laboral, impositiva y el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En paralelo, crecieron los rumores sobre una posible visita a la Argentina del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, antes de fin de año. Desde el Gobierno no lo confirmaron, aunque reconocen que “es algo que está en conversaciones”.

Bessent tuvo un rol relevante en meses recientes al confirmar la activación de un tramo del swap de divisas entre ambos países, operación que, según explicó, generó ganancias para Estados Unidos y contribuyó a estabilizar el peso argentino durante el proceso electoral.

En la Casa Rosada mantienen la cautela, pero admiten que el anuncio sería “pronto” y de gran impacto político y económico para la relación bilateral.