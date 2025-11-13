Rosario inactivó otro búnker narco en Tablada y ya suman 56 en la ciudad

Un nuevo búnker de venta de drogas fue inactivado este jueves en Rosario. El operativo se realizó en calle Garibaldi 215, en pleno barrio Tablada, y marcó el derribo número 56 en la ciudad —90 en toda la provincia— desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, en diciembre de 2023.



La intervención estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el fiscal César Pierantoni, quienes supervisaron el procedimiento. Según explicó el ministro, el caso comenzó a partir de una intervención de fuerzas federales y luego pasó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), al constatarse que se trataba de un esquema de microtráfico.



Cococcioni señaló que la decisión de derribar el lugar estuvo respaldada por antecedentes de violencia en la zona: entre 2020 y 2023, en esa misma cuadra se registraron seis homicidios dolosos vinculados a disputas por estupefacientes. A eso se sumó la conexión indirecta del inmueble con un sector del Clan Funes, así como su relación con dos búnkeres inactivados el día anterior en el barrio Villa Manuelita.



El fiscal Pierantoni precisó que el procedimiento forma parte de una causa que demandó ocho meses de trabajo y que tuvo un primer gran avance el 19 de octubre, con 19 allanamientos realizados de manera simultánea.



La Ley de Microtráfico

Sancionada a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, la Ley de Microtráfico permite la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles ligados a situaciones de violencia de alto impacto. Desde principios de 2024, estos operativos se llevan adelante mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.